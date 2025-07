V nadaljevanju preberite:

Premier Robert Golob je po sestanku z ustavnimi pravniki, ki so mu predstavili pravne vidike rešitve referendumskih zagat, danes pred sejo vlade opravil dve uri dolg pogovor s koalicijskimi partnerji. Razpravljali so o iskanju zaslužnih, da so se koalicijske stranke znašle v težavnem položaju, v nadaljevanju pa naj bi predsednik vlade predstavil več scenarijev, kako bi se referendumska zgodba lahko zaključila.