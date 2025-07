Je za Slovenijo Nato res predrag?

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ni v nekem vakuumu, varnem mehurčku pod Triglavom. Je del mednarodne skupnosti, ki preživlja zahtevne čase, ki ne napovedujejo nič dobrega, še posebej ne majhnim državam, kot je naša. Mednarodno pravo, pravila igre, ki so v mednarodni skupnosti v minulih desetletjih tudi manjšim državam omogočala kolikor toliko enakopraven položaj, doživljajo erozijo. V večpolarnem svetu, ki izpodriva multilateralnega, vse bolj prihaja v ospredje pravilo močnejšega. Nejeverni se o tem lahko prepričajo le dve državni meji proti vzhodu. To sta nedavno spoznali tudi nevtralni Finska in Švedska. In sta vstopili v varno zavetje Nata.