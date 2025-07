V nadaljevanju preberite:

Če je demokracija sistem, v katerem stranke oziroma vlade izgubljajo volitve, kot je slikovito zapisal ugledni ameriški politolog poljskega rodu Adam Przeworski, potem sta tako Madžarska kot tudi Turčija še vedno bliže demokraciji kot pa avtoritarni formi oblasti. Mnogi so zaradi tega dejstva kritični do koncepta kompetitivne avtokracije in se sprašujejo, kako je lahko nekdo, ki je zmagal na volitvah, označen za avtoritarnega voditelja.