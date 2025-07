Nova zdravstvena kartica po desetih letih neuporabna

Po tem, ko smo v Delu poročali o tem, koliko država vsako leto plača za izdelavo evropskih zdravstvenih kartic, se je pokazalo, da tudi zneski izdelave nacionalne zdravstvene izkaznice niso nizki. Letno se izda okrog 200 tisoč kartic, stroški zanje znašajo dober milijon evrov.

Zdravstvene izkaznice novejše generacije veljajo zgolj deset let. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so pojasnili, da je tako zaradi zagotavljanja varnosti. Po desetih letih kartica zdravstvenega zavarovanja zato postane neuporabna in je treba izdati novo. Za zavarovanca je izdaja nove v večini primerov brezplačna, niso pa nizki – enako kot pri evropski kartici – stroški izdelave in pošiljanja kartic državljankam in državljanom.

Kartice nacionalnega zdravstvenega zavarovanja trenutno dobavlja francosko podjetje Thales DIS France SAS (plastika z vgrajenim čipom), storitve personalizacije pa izvaja podjetje Cetis d. d. – podjetje, ki je od maja letos zadolženo tudi za izdelavo evropskih zdravstvenih kartic. Strošek izdaje kartice nacionalnega zdravstvenega zavarovanja je sestavljen iz dobave, personalizacije in stroška pošiljanja kartice s priporočeno pošiljko.

Kot so dodali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, se strošek izdaje kartice zdravstvenega zavarovanja na letni ravni spreminja glede na število izdanih kartic; v povprečju jih letno izdajo okrog 200 tisoč, kar državni proračun oklesti za približno milijon evrov. Lani so izdali dobrih 219 tisoč kartic in za to porabili 1,16 milijona evrov.

Slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja je stopila v veljavo leta 2000. Prve izdane kartice so temeljile na tehnologiji standarda za šifriranje podatkov, imenovanega Triple DES oziroma 3DES. »Kartice s tem varnostnim mehanizmom označujemo kot prvo generacijo kartic zdravstvenega zavarovanja in so še vedno v uporabi, saj nimajo omejene veljavnosti. Kartice prve generacije so se izkazale kot zelo robustne, jih pa priložnostno menjamo z novejšimi, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Zaradi višje stopnje varnosti so leta 2008 pričeli z izdajo tako imenovane druge generacije zdravstvenega zavarovanja, ki vsebuje digitalno potrdilo, trenutno pa izdajajo kartice četrte generacije. Vsem novejšim je skupno, da je »zaradi zagotavljanja varnosti veljavnost nameščenih digitalnih potrdil omejena na deset let, zato postane kartica zdravstvenega zavarovanja po omenjenem obdobju neuporabna in je treba izdati novo«.

ZZZS se zavzema za krepitev razširjenosti uporabe biometrične osebne izkaznice v mreži javne zdravstvene službe. FOTO: Mavric Pivk

Plačljiva le v primeru izgube, kraje ali poškodbe

Izdaja nove kartice zdravstvenega zavarovanja je plačljiva le v primerih izgube, kraje ali poškodbe kartice iz malomarnosti. Cena plačljive kartice zdravstvenega zavarovanja je določena s cenikom listin Zavoda za zdravstveno zavarovanje in trenutno znaša 5,50 evra. V vseh ostalih primerih, kot je potek veljavnosti – torej po desetih letih – sprememba vidnih podatkov na kartici ali v primeru okvare čipa, pa novo kartico na ZZZS imetniku izdajo brezplačno.

Brezplačna je tudi menjava prve generacije kartic ne glede na vzrok menjave. Kartico samodejno pošljejo zavarovanim osebam pred potekom veljavnosti stare kartice – to velja za kartice, ki vsebujejo digitalno potrdilo z veljavnostjo desetih let. Zavarovanim osebam, ki še imajo kartico prve generacije s stalno veljavnostjo, teh ne menjajo kar samodejno, dokler oseba sama ne izrazi te želje oziroma potrebe.

Na ZZZS so še dodali, da so v preteklih letih občasno samodejno po določenem ključu že zamenjali nekaj tisoč kartic prve generacije, a da to izvajajo le zelo načrtovano glede na stanje obstoječih zalog. Zavarovane osebe lahko poleg kartice zdravstvenega zavarovanja od aprila leta 2023 dalje pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja sicer uporabljajo tudi oziroma samo novo biometrično osebno izkaznico.

Njena prednost je predvsem v tem, da zaradi fotografije na njej odpade dodatno preverjanje identitete zavarovane osebe. Od začetka izdajanja novih biometričnih osebnih izkaznic od 28. marca leta 2022 pa do 8. julija letos je bilo izdanih 950.155 biometričnih osebnih izkaznic, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

Biometrična osebna izkaznica je tako trenutno enakovredno nadomestilo kartici zdravstvenega zavarovanja, ker pa osebna izkaznica ni obvezen dokument in ni dostopna vsem zavarovanim osebam, na ZZZS kartico zdravstvenega zavarovanja še naprej izdajajo vsem zavarovanim osebam.