Kriza rodnosti ali zakaj mladi nimajo več otrok

Med svetovnimi demografskimi »megatrendi«, ki vplivajo na rast prebivalstva in na njegovo dolgoživost, sta tudi visoka stopnja urbanizacije in pospešenih migracij. Do leta 2050 naj bi v mestih živelo že 66 odstotkov svetovnega prebivalstva, medtem ko naj bi migracije ponekod ublažile upad prebivalstva zaradi nizke rodnosti in staranja. Do leta 2054 bo priseljevanje v 52 državah glavni dejavnik rasti prebivalstva, vključno z Avstralijo, Kanado, Katarjem, Savdsko Arabijo in ZDA, napovedujejo Združeni narodi, v 14 državah z izjemno nizko rodnostjo pa se lahko prav zaradi migracij število prebivalcev še dodatno zmanjša.