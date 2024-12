NPU podal kazensko ovadbo proti zdravniku, ki je preprodajal zdravila

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je ta teden zaključil predkazenski postopek, ki je trajal od marca 2024, in sicer v povezavi s sumom dveh nadaljevanih kaznivih dejanj proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje.

Izvrševanja kaznivih dejanj je osumljen zdravnik ene izmed slovenskih bolnišnic, ki je v daljšem časovnem obdobju, najmanj od leta 2022, z zlorabo zaupanja, ki mu je bilo dano kot zdravniku, s pisanjem belih receptov preprodajal zdravju škodljiva zdravila in prepovedane droge. Po doslej zbranih ugotovitvah je zdravnik pri tem izkoriščal svoj uradni položaj zdravnika, ki lahko za določena zdravila izda tako imenovani beli recept.

Skupno so bile opravljene štiri hišne preiskave, pri čemer je bilo zaseženih 36 različnih snovi, o katerih kriminalisti sumijo, da gre za substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge oziroma zdravju škodljiva zdravila. Vse zasežene snovi so bile poslane Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju v nadaljnje preiskave.

»Posebnost primera je, da je kazniva dejanja izvrševal zdravnik, ki je zavezan Hipokratovi prisegi. Gre za zdravila, ki se jih lahko uživa, vendar pod strokovnim nadzorom, saj lahko povzročajo škodljive posledice za zdravje in hudo zasvojenost, ter substance, razvrščene med prepovedane droge, kot so oxikodon, aprazolam, diazepam, helex, tramal, metamfetamin, apaurin, modafinil, ozempic,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Generalni policijski upravi.

Osumljenega so v sredo k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor. Za obe kaznivi dejanji je predvidena zaporna kazen od enega do deset let.