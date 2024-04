Nujno obvestilo naročnikom in kupcem Dela

Sporočamo vam, da danes tiskano Delo ne bo dostavljeno našim naročnikom in kupcem na Štajerskem, Primorskem in v delu Dolenjske. Zaradi okvare v tiskarni je prišlo do velike zamude v tiskanju, zato naš časopis ni bil poslan na omenjena območja.

Naročniki boste sredin časopis prejeli jutri skupaj s četrtkovim, vsa vsebina današnjega tiskanega časopisa bo na spletu prosto dostopna.

Za nastalo situacijo se vam iskreno opravičujemo.

Medijska hiša Delo