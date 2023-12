Sage s Kaninom še ni konec, Božič Badaličeva preklicala odstop

Po razrešitvi nadzornega sveta družbe Sončni Kanin v začetku novembra so bovški občinski svetniki na četrtkovi seji sklenili, da bodo o nadaljnjih aktivnostih družbe razpravljali na izredni seji 14. decembra. Do 8. decembra pa mora direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič pripraviti natančno poslovno in tehnično dokumentacijo.

Družba se je znašla v težavah, potem ko je krožna kabinska žičnica na Kanin ostala brez obratovalnega dovoljenja. Smučišče tako stoji, čeprav je na Kaninu že 80 centimetrov snega, dodatnega pa pričakujejo že ta konec tedna.

Svetniki so na seji sklenili, da je treba sprejeti ukrepe za zaščito premoženja. Do 8. decembra mora direktorica Sončnega Kanina občinskemu svetu predložiti dokumente o finančnem stanju, žičniških napravah in kadrovskem načrtu ter oceno stroškov poslovanja brez obratovanja krožne kabinske žičnice, torej zgolj ohranjanja premoženja.

Božič Badaličeva je že pred tem novinarjem pojasnila, da je treba naprave zagnati vsaj dvakrat na teden, skrbeti za teptalce snega, odstranjevati sneg z objektov in predvsem prožiti plazove, da se preprečijo poškodbe naprav in postaj.

V sredo je odstop preklicala

Svetniške skupine bodo do izredne seje občinskega sveta pripravile tudi vprašanja za Božič Badaličevo. Za zdaj ni jasno, ali bodo na seji glasovali tudi o njenem odstopu s položaja, ki ga je sicer v sredo preklicala. Občinski svet v odsotnosti nadzornega sveta Sončnega Kanina opravlja tudi njegovo funkcijo, so se pa svetniki zavezali, da se iskanje in imenovanje novih članov opravi čim prej.

Na Kaninu je že 80 centimetrov snega, dodatnega pa pričakujejo že ta konec tedna. (Fotografija je arhivska.) FOTO: Jure Eržen/Delo

Ena od ovir morebitnemu odpoklicu direktorice je ta, da za zdaj ni kandidata, ki bi družbo vodil kot vršilec dolžnosti, je v četrtek dejal bovški župan Valter Mlekuž. Svetnike je sicer seznanil s pismom podpore za rešitev Kanina, ki ga je podpisalo vseh 13 županov severnoprimorske regije in ga je poslal predsedniku vlade Robertu Golobu ter ministroma za gospodarstvo in infrastrukturo. Ločeno pismo podpore je premieru poslal tudi predsednik italijanske pokrajine Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

Občinski svetnik in poslanec v DZ Danijel Krivec je v četrtek dejal, da je po njegovih informacijah priprava pravilnika, ki bo državi omogočal (so)financiranje naložb v gorske centre in bi lahko pomagal pri rešitvi Kanina, v sklepni fazi.

V Bovcu se sicer dogovarjajo, da bi smučišče to zimo delovalo s preskrbo prek italijanske strani, vendar natančnejše analize stanja še niso bile opravljene, odločitev o tem bi utegnila priti na izredni seji občinskega sveta. Božič Badaličeva je sicer opozorila, da bi bila organizacija delovanja smučišča na tak način izredno zahtevna.