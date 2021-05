Na referendum o vodah sredi počitnic 11. julija

Po tistem, ko je odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor včeraj soglasno potrdil odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, ki določa, da bo referendum 4. julija, se je v poslanskih klopeh danes zapletlo. Koalicijske SDS, NSi in SMC so namreč dodatno predlagale, da bi referendum prestavili še za sedem dni – na 11. julij in - obveljala je njihova.



Kot razlog so navedli, da se je pri sprejemanju referendumske zakonodaje oziroma pri sprejemanju zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor pripetila napaka, zaradi katere je treba sprejeti novelo zakona in z njo v zakon vrniti nekaj naselij, ki so iz zakonske priloge izpadla. Namen spremembe datuma je po njihovih besedah prav ta - da do referenduma zagotovijo dovolj časa za odpravo napake.

Razen koalicije vsi za 4. julij

Z datumom referenduma o vodah na 4. julij so se strinjali tudi njegovi pobudniki, saj je bila to po njihovem »najboljša možnost od dveh slabih« - obe namreč padeta v počitniški čas. Predlagani datum izvedbe referenduma je ustrezal tudi ministrstvu za okolje in prostor, kot je včeraj dejala državna sekretarka Metka Gorišek, na odboru pa so mu podporo izrekli predstavniki opozicije - SD, SAB, Levice in LMŠ. Poslanec slednje Rudi Medved je že na odboru opozoril, da je pri sprejemanju zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in zato tudi pri spreminjanju meja volilnih okrajev prišlo do napake: sedem naselij in s tem okrog osemsto enajst volivcev so izbrisali iz volilnih registrov oziroma naj bi izpadli iz zakonskih prilog, zaradi česar ne bi mogli oddati glasu na referendumu za vode. To so volivci v Bojtini v občini Slovenska Bistrica, v Bezovju v občini Zreče, v Bitnjah v občini Bohinj, v Babnem vrtu v občini Kranj, v Abitantih v občini Koper, v žalski Arji vasi in v Andrejcih v občini Moravske Toplice.



Nepovezani poslanci so danes koaliciji očitali, da so za spremembo datuma referenduma drugačni nameni in da bi bilo tudi do 4. julija dovolj časa za odpravo napake. Opozicija je celo menila, da vlado skrbi, da bi 4. julija prišlo preveč ljudi oddat glas - proti.



Ne glede na vse je opozicija prepričana v referendumsko zmago oziroma da bo zakon, ki omogoča privatizacijo dostopa do vode tujcem ter kapitalu, padel. Nasprotno koalicija vztraja, da gre za dober zakon, ki bo v prid gospodarskemu razvoju in ki zmanjšuje, ne pa povečuje, kot trdijo nasprotniki zakona, možnosti posegov v priobalni pas.

