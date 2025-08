Obeti, obljube in priprave, a končna izvedba manjka

V nadaljevanju preberite:

Evropski akt o svobodi medijev, ki je bil sprejet lani in pripravo katerega je spodbudilo tudi dogajanje v času Janševe vlade v Sloveniji, bo v celoti začel veljati pojutrišnjem. Je zavezujoč in se uporablja neposredno, a zaradi specifičnosti v posameznih primerih tudi državam članicam nalaga ureditev izvedbe. To naj bi Slovenija storila z zakonom o medijih, ki so ga začeli pripravljati že hkrati s potrjevanjem akta. A ta na sprejetje še čaka. Bo sploh sprejet?