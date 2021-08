Oblast talibov že diplomatsko dejstvo

V nadaljevanju preberite:

Afganistansko vprašanje je po prevzemu oblasti talibov postalo zunanjepolitično vprašanje najvišje prioritete. Vprašanje odnosov z za zdaj še nekonsolidirano talibsko oblastjo v Afganistanu in vprašanje, kdaj in kako, če sploh, priznati talibsko oblast, se prebija v ospredje slovenskega predsedovanja svetu EU in tudi v ospredje bilateralnih odnosov.

»Afganistan ne potrebuje mednarodnega priznanja, ker je mednarodno priznana država. Gre za vprašanje, kakšni naj bodo odnosi mednarodne skupnosti do talibskih oblasti,« pravi dolgoletni slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in dodaja, da gre pri tem za zahtevne politične odločitve ZDA, zveze Nato, EU in v njenem okviru Slovenije.