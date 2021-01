Odbor DZ prekinil sejo o ravnanjih Tomaža Vesela

FOTO: Jure Eržen/Delo

Domnevna nezdružljivost funkcije

Odbor za notranje zadeve je do pridobitve mnenja zakonodajno-pravne službe prekinil sejo, na kateri bi razpravljal o ravnanju predsednika Računskega sodišča RS. Nanj letijo očitki o nezdružljivosti njegove funkcije s funkcijo v Fifi. Sam trdi, da zanjo obstaja soglasje KPK, ki pa ga na KPK nimajo, kar je danes potrdil predsednik KPK.Vesel se je namreč v zadnjem času znašel pod očitki, da je njegova funkcija predsednika komisije za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) nezdružljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča ter da zanjo ni dobil ustreznega soglasja Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).Vesel trdi, da je soglasje pridobil še v času, ko je KPK vodil, a na KPK dokumenta o tem ne najdejo. To je pred današnjo sejo odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo potrdil tudi predsednik KPK. Kot je dejal, lahko zdaj z gotovostjo reče, da dovoljenja ni v njihovih arhivih, pri čemer pa da ne trdi, da ni bilo izdano. Več bi lahko po njegovih besedah povedal Štefanec, ki pa je pred časom za STA dejal, da se spominja, da je KPK na Veselovo pobudo pripravila pisno stališče.KPK v tej zadevi sicer po Šumjevih besedah vodi predhodni preizkus glede suma nezdružljivosti funkcij, kako daleč je, pa danes ni mogel povedati.Današnjo sejo odbora je zahtevalo osem poslancev SDS, NSi in SMC. Med drugim predlagajo, da odbor opravi razpravo o zakonitosti delovanja računskega sodišča z vidika integritete in avtonomije njegovih članov, pri čemer izpostavljajo Veselovo domnevno nezdružljivost funkcije. Želijo tudi razpravo o odvzemu pooblastil namestniku računskega sodiščapri obravnavi osnutka revizijskega poročila o nakupih zaščitne opreme. Pri tem predlagajo tudi sklep, naj odbor Veselu predlaga odstop.Odbor razprave danes ni začel, saj so poslanci dela opozicije predlagali, naj odbor najprej ugotovi, ali je pristojen za obravnavo dela računskega sodišča.(LMŠ) je izrazil prepričanje, da gre za tematiko, ki jo lahko obravnava le komisija za nadzor javnih financ, medtem ko je predsednik odbora(SDS) zagovarjal stališče, da gre pri tematiki za področje javne uprave, za katero je po njegovem mnenju pristojen prav odbor, ki ga vodi.Po več proceduralnih predlogih je dal Grims na glasovanje predlog, da odbor sejo prekine, dokler ne pridobi mnenja zakonodajno-pravne službe DZ o pristojnosti, kar so člani odbora nato tudi izglasovali. Sklep je poleg poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB podprla še poslanka SMC