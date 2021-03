Odhod treh poslancev iz SMC se zdi neizbežen

V nadaljevanju preberite:

Ob razpravi o interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija, ki se bo z glasovanjem zaključila danes, se je ugibalo predvsem o tem, koliko glasov podpore imata on in celotna vlada Janeza Janše sploh še v poslanski skupini SMC. S prvakom Zdravkom Počivalškom so sestankovali tudi včeraj, a se nato znašli na točki preloma, ko je odhod vodje poslanske skupine Janje Sluga, podpredsednika stranke Igorja Zorčiča ter tudi Branislava Rajića po besedah naših sogovornikov neizbežen in vprašanje dneva ali dveh, če ne bo nepričakovanih potez prvaka SMC.