Odkrili spomenik v spomin na čas osamosvajanja Slovenije in Hrvaške

Na Otočcu so danes ob navzočnosti predsednikov vlad Slovenije in Hrvaške, Janeza Janše in Andreja Plenkovića, ter prvega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta in njegovega takratnega hrvaškega kolega Franja Gregurića odkrili spomenik v spomin na čas osamosvajanja držav.

Spomenik spominja na dvostranska srečanja in sodelovanje dveh prijateljskih držav. Odkrili so ga prav v letu, ko obe državi praznujeta 30-letnico samostojnosti.

Tako bivša kot sedanja predsednika vlad Slovenije in Hrvaške so v govorih poleg obujanja spominov na dogodke izpred treh desetletij danes izpostavili pomen prijateljskih in dobrih odnosov med državama.

Premier Janša je pri tem pozval, da lahko morebitna odprta vprašanja državi rešita na podlagi dialoga, dobrega sodelovanja in prijateljstva. Plenković je menil, da sta državi najboljši sosedi in prijateljici.

Peterle je prav tako dejal, da je treba odnose med država urejati v duhu prijateljstva. Gregurič pa je izrazil ponos na sedanjo raven odnosov med država in poudaril, da sodelovanje nima alternative.

Delegaciji slovenske in hrvaške vlade sta se redno srečevali že pred agresijo jugoslovanske armade na osamosvojeni Slovenijo in Hrvaško ter se dogovarjali o osamosvojitvenih vprašanjih in medsebojni pomoči. Po izteku brionskega moratorija 8. oktobra 1991 sta se delegaciji Slovenije in Hrvaške začeli uradno sestajati na meddržavni ravni. 5. novembra 1991 sta se na Otočcu srečali vladni delegaciji.