Odnosi s Kitajsko so obtičali na stranskem tiru

Praksa v slovenski zunanji politiki je bila, da so se v preteklosti vrha držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske, tako imenovanega foruma 17+1, udeleževali predsedniki vlad. Vlada Janeza Janše je to prakso brez pojasnila prekinila. Na virtualnem vrhu v torek je Slovenijo zastopal podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Kaj to pomeni za slovenske odnose s Kitajsko? Kako to komentira profesor Marjan Svetličič? Zakaj se vlada ne drži lastne strategije? Kje slovenska vlada še ustavlja Kitajce v Sloveniji?