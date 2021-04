Odpiranje teras za nabiranje kondicije

V nadaljevanju preberite:

Odprtje gostinskih teras in vrtov, med sedmo zjutraj in sedmo zvečer, je od danes dovoljeno v osmih slovenskih regijah. Kako so se na današnji dan pripravljali gostinci v slovenski Istri, kjer si želijo tudi nabrati kondicije pred začetkom turistične sezone? Zakaj pa si nekateri želijo z odprtjem še počakati? Kako bo na zagon lokalov vplivalo vreme?

Tudi v gostišču Pri Polonci v Piranu se veselijo, da bodo po dolgem času spet razvajali svoje goste. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Pripravljali smo se že ves teden, saj smo odprtje teras in vrtov pričakovali,« je povedaliz koprske Kavarne Triglav. Za odprtje se v regijah, kjer je od danes to omogočeno, večinoma odločajo predvsem lokali in restavracije, ki so že do zdaj ponujali pijačo ali hrano za prevzem. Na pripravljenost za sprejem gostov pa bo na začetku vplivalo tudi vreme.Odprtje gostinskih teras in vrtov je od danes, med sedmo uro zjutraj in sedmo zvečer, dovoljeno v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji. V koprski občini želijo spodbuditi gostince tudi tako, da jim omogočajo brezplačno uporabo javnih površin. V koprski kavarni Triglav so na terasi že v petek razporedili mize – za katerimi bodo smeli sedeti največ štirje ljudje – na predpisano razdaljo treh metrov. Osebje pa je švigalo sem in tja, da bi še pravočasno postorilo vse, kar je potrebno pred odprtjem. »Ne želimo, da bi gostje dobili slab vtis. Res je, da smo nekoliko zunaj forme, a moramo pač dati vse od sebe,« je dejal Šumrada Slosar.Kot je pojasnil, so notranjost lokala v preteklih mesecih skorajda spremenili v skladišče za embalažo, saj so vso jesen in zimo ponujali pijačo in prigrizke za prevzem. Namesto običajnih 70 miz pred restavracijo jih glede na dovoljeno lahko postavijo največ 25, so izmerili. Za zagon računajo na vseh 20 zaposlenih, ki so večinoma na čakanju, pa tudi na pomoč študentov. »Odprtje vrtov in teras je pravzaprav glede zagotavljanja varnosti pred širjenjem okužbe veliko bolj varno kot pa ponudba 'to-go', saj so ljudje posedali po klopcah ali je nastala gneča pred prevzemnim mestom,« je opozoril sogovornik. Kot je omenil, bodo delali, kljub temu da utegnejo ustvariti nekaj izgube, saj je to nujno za nabiranje kondicije za turistično sezono. »Predvsem si želimo, da bi bilo čim več lepega vremena,« je poudaril.Da bo prihod gostov ob prvem letošnjem odprtju terase odvisen tudi od vremena, se strinjajo tudi v portoroški slaščičarni Mignon. »Tvegali bomo in odprli. Za vikende pričakujemo dober obisk, kako bo med tednom, pa si ne upam napovedati. Čakamo predvsem na sprostitev prehoda med regijami,« je poudarilki močno upa, da ne bodo po tednu dni spet prešli na ponudbo za prevzem.»Odprli bomo Nimis, s Snack barom pa bomo še počakali,« je na naše vprašanje odgovoril, ki upravlja omenjena lokala v Vanganelu pri Kopru in Žusterni. Z dostavo hrane na dom zaslužijo za preživetje in ohranjajo kondicijo. »Čeprav se z gostinstvom ukvarjam že dolgo, takega obdobja še nisem doživel,« je zavzdihnil.»Hotel na Belvederu imamo odprt že nekaj tednov za poslovni najem, zagnali smo tudi kozmetiko, fitnes in masažo, zdaj pa še teraso restavracije,« je našteldirektor Hotelov Belvedere, ki upravlja tudi izolski Hotel Marina, a ta ostaja še zaprt. Odpiranja se lotevajo postopoma, trenutno so na delo poklicali le petino vseh zaposlenih. V petek so postregli 15 poslovnežem; če bi bile razmere običajne, bi bilo teh po Seljakovih besedah zagotovo desetkrat več. »To je edini način, da ne zarjavimo povsem, trudimo se tudi, da obdržimo vse svoje zaposlene, pri tem nam seveda pomaga država s protikoronskimi ukrepi,« je navedel.»Počakali bomo, da bo vse skupaj bolj stabilno. Da bi za en teden odprli, se nam ne splača, saj bi imeli spet stroške zaradi pokvarjenih zalog. Poleg tega smo odvisni tudi od vremena,« je dejalpredstavnik verige Cacao. Lokala v Portorožu in Ljubljani je zaprl jeseni, potem ko je ob obisku inšpekcije dobil 4000 evrov kazni za podjetje in 400 evrov za odgovorno osebo zaradi neustrezne razdalje med mizami in nepravilnega nošenja maske pri enem od natakarjev. Od tedaj je vseh 80 zaposlenih v podjetju na čakanju. Po njegovih besedah je tak način ravnanja z gostinci neustrezen. Da z odprtjem ne bo hitel, je potrdil tudiiz piranske kavarne Caffe Teater, Ivo Župan iz piranske gostilne Ivo pa je okleval vse do zadnjega.