Vstopili smo v začasno Dramo na Litostrojski 56

V nekdanjih industrijskih objektih na ljubljanski Litostrojski cesti 56 potekajo zaključna dela v prostorih, kjer naj bi po besedah ravnateljice SNG Drame Ljubljana Vesne Jurca Tadel s premiero Povišice Georgesa Pereca na odru Male drame 4. oktobra začeli sezono 2024/2025. Veliki oder pa bodo 12. oktobra odprli s premiero Otroci sonca Maksima Gorkija. Z vajami bodo v mali vadbeni dvorani začeli že 26. avgusta, je ravnateljica povedala na srečanju z novinarji, ki so jim prvič odprli vrata začasne Drame.

»Najbrž ste se tudi sami prepričali, da so ti prostori več kot primerni za delovanje Drame v času, ko smo morali zapustiti lastno hišo. Šele pred enim letom je bila sprejeta odločitev o tej lokaciji, preiskali smo vse možnosti, ki so se pokazale kot realne in možne.

Stopnišče v Veliki dvorani, ki bo kmalu dobilo žametno talno oblogo in izvirne sedeže z matične lokacije. FOTO: Leon Vidic/ Delo

Ta prostor je potešil vse potrebe, ker imamo na enem mestu celoten kolektiv, tu bosta zelo kakovostna in ustrezno velika vadbena odra, tako Mali kot Veliki oder pa imata tudi ustrezno zaledje, garderobe ..., vse delovne prostore kot tudi prostore za upravo ter potrebno tehnično opremo. Zato upam, da so se nekateri dvomi, ki so se pojavljali v javnosti, izkazali za neupravičene,« je poudarila Vesna Jurca Tadel.

Razmere tako za okoli 130 zaposlenih kot za občinstvo bodo tu primernejše, kot so bile doslej v matični hiši, ki jo je večkrat poplavilo, ob vročinskih valovih je bilo neznosno vroče – zadnja leta je bilo za to v juniju treba odpovedati nekaj zadnjih predstav –, hiša pa je bila tudi statično neustrezna.

Nekoliko manj sedežev kot v matični hiši

V začasni veliki dvorani na Litostrojski 56 bo nekoliko manj sedežev, kot jih je v matični hiši (izvirne gledališke sedeže bodo začasno preselili na to lokacijo), tu jih bo 361, v matični hiši jih je s tistimi v ložah in na balkonu 420. Začasna Mala Drama ohranja enako kapaciteto, okoli 100 sedežev, višji strop pa bo celo omogočal drugačne scenografske rešitve, kot so jih bili primorali iskati na matični lokaciji.

Oder in vadbena dvorana začasne Male Drame FOTO: Leon Vidic/ Delo

»Veseli me, da bomo lahko skupaj zaživeli kot kolektiv. Preseliti tako veliko hišo in vse predmete ni bilo enostavno, polagoma smo se selili celo leto, intenzivno pa od junija, ko smo prevzeli nove prostore. Zaradi selitve smo tudi morali za mesec dni skrajšati letošnjo sezono, kar nam je zelo žal, saj je bilo povpraševanje po naših predstavah zelo veliko, a le tako lahko zagotovimo pravočasni začetek nove,« je še povedala ravnateljica.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel na začasnem Velikem odru FOTO: Leon Vidic/ Delo

S prvimi vajami bodo začeli čez deset dni, za jesenski vpis abonmajev bo v stavbi SNG Opera in balet začasno delovalo tudi okence Drame, sicer pa bo večerna blagajna na Litostrojski 56. Tudi začasna Drama bo imela kavarno s teraso, kjer bo publika lahko počakala na predstavo. Uprava pa se v nove prostore seli že prihodnji teden.

V sodelovanju z ljubljansko mestno občino pa bodo zagotovili tudi pogostejši vozni red mestnih avtobusov, ki bodo vozili pogosteje, ena od prog pa se bo podaljšala. V okolici stavbe pa bo tudi možnost parkiranja.

Največji infrastrukturni projekt na področju kulture

Kot je poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko, so se že v začetku mandata zavezali, da bodo po skoraj tridesetih letih premaknili prenovo Drame z mrtve točke in zagnali največji infrastrukturni projekt na področju kulture v samostojni Sloveniji.

»Nemogoče bi bilo, da bi bila Drama razseljena na različnih lokacijah. Kolektiv šteje več kot 130 oseb, ki morajo hkrati delovati na istem prostoru. To zajema od garderob, maskirnice, rekvizitov in prostori za vadbo kot tudi delovnih prostorov za strokovno osebje, dramaturgijo, upravo ..., « je naštela in pozvala vse, da Dramo podprejo s svojim obiskom. A kot je dodala ravnateljica Drame, je dozdajšnja prodaja abonmajev podobna lanski.

Projekt prenove Drame je vreden 58,5 milijonov, po besedah ministrice pa zajema tako arheološka izkopavanja, prenovo historične stavbe, rušitev in gradnjo novih prostorov v centru mesta, gradnjo depojev, ki jih imajo trenutno v Šentvidu, pa tudi najemnino za nadomestne prostore na Litostrojski 56, kjer naj bi po ministričinih zagotovilih domovali tri leta.

Stopnišči iz lesenih panelov bosta vodili v Veliko dvorano, spodaj bodo garderobe za obiskovalce. FOTO: Leon Vidic/delo

Cena najema je 71.000 evrov na mesec, kar je, tako Asta Vrečko, povprečna cena poslovnega najema v Ljubljani kljub temu, da gre za specifične prostore in so bili posebej prilagojeni za najemnika. Sicer pa gradbeno dovoljenje za prenovo in dograditev Drame pričakujejo v naslednjih mesecih.

»Kar zadeva začasne razlastitve, torej dovoljenja za služnostno pot za potrebe gradbišča, postopek že poteka na upravni enoti. To je še edina stvar, ki manjka do gradbenega dovoljenja,« je še pojasnila.

Industrijske »Križanke«

Doslej so bili prostori na Litostrojski 56 v uporabi za najrazličnejše dogodke približno polovico dni na mesec, je povedal Miran Boštic, večinski lastnik družbe Alterna Intertrade (ta ima v lasti podjetje L56, ta pa stavbo na Litostrojski 56). Po njegovih besedah so v večnamensko dvorano med letoma 2021 in 2023 že vložili 3 milijone evrov, po podpisu z Dramo pa za zdaj še 1,5 milijona evrov.

»Vložek v prostor, ki ga zdaj ne morem uporabljati, je 4,5 milijona evrov, kar je verjetno poslovno moja najslabša finančna odločitev. Kar pa si lahko privoščim in nekaj vrnem družbi. Moja vizija po izselitvi Drame pa je, da bi tukaj zaživele nekakšne industrijske Križanke z veliko dejavnosti, ki se dopolnjujejo od umetnosti in glasbe do gastronomije in oblikovanja, če bi mi vse to uspelo povezati, bi dobil prostor, ki bi bil lahko gotovo 50, 100 let popularen. A je vse to povezano tudi s tem, kako bo odreagirala publika,« je povedal sogovornik.

Tudi ta lokacija bo premogla kavarno. Spodaj bo interni bar za zaposlene, zgornja terasa za občinstvo oziroma javnost. FOTO: Leon Vidic/ Delo

Prostore so za Dramo prenovili in prilagodili arhitekti iz ljubljanskega biroja Vidic Grohar, ki kompleks na tej lokaciji po delih prenavljajo že od leta 2016. Kot sta povedala arhitekta Anja Vidic in Jure Grohar, so sledili temu, da so za posamezne dele začasnega gledališča zagotovili vsaj toliko prostora, kot so ga zaposleni imeli v matični hiši, da pa so morali na novo napeljati vse inštalacije, med drugim potrebne tudi za hlajenje in ogrevanje prostorov. Ambient gledališča pa, da bodo poustvarili predvsem s tekstilnimi oblogami, ki jih bodo namestili v prihodnjih tednih. Najtežje pri preureditvi kar 4.000 kvadratnih metrov pa je bila predvsem zelo kratka časovnica.