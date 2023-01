Ogrevanje se draži, na potezi je vlada

V nadaljevanju preberite:

Cene daljinskega ogrevanja po Sloveniji so zelo različne, znašajo od 80 do 250 evrov za megavatno uro, ponekod v državi pa so se januarja zelo povečale. V občinah za to krivijo pretežno porabo plina, drugje naj bi bil kriv uvoz premoga, razlika pa je tudi v tem, ali toploto dobavlja javna služba ali komercialni ponudnik, ali ima stavba lastno kotlovnico ali dobavo iz večje toplarne in kakšno gorivo ta uporablja.

»Višje cene toplote so v zadnjem obdobju posledica višjih cen plina, emisijskih kuponov ali drugih energentov. V okviru januarskih sprememb cen toplote pa večino zvišanj cen toplote predstavlja toplota iz distribucijskih sistemov, kjer je plin oziroma lesna biomasa glavni energent,« pravijo v agenciji za energijo. V Novi Gorici so prav s plinom utemeljili januarsko zvišanje cen toplote za dobrih 76 odstotkov.