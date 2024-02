Operaterji številke 112 napovedali stavko

Operaterji številke 112 so ob mednarodnem dnevu številke za klic v sili 112 napovedali stavko, ki se bo začela 19. februarja ob 8. uri, so sporočili iz Sindikata ministrstva za obrambo. Razlog za stavko je zastoj v pogajanjih z vlado o nujni prenovi plačnega sistema, v njenem času pa delovanje številke za klic v sili ne bo ogroženo.

Med lansko obsežno ujmo so operaterji številke 112 odigrali ključno vlogo pri koordinaciji odziva na krizne razmere, so spomnili v sindikatu. Kljub temu, da je javnost njihove napore in predanost široko prepoznala, pa vlada njihovega pomena ne prepozna, so ocenili.

Operaterjem v začetnem razredu mora namreč država vsak mesec doplačati razliko do minimalne plače, so navedli. Nizke plače so privedle do tega, da ni več prijav za razpisana delovna mesta operaterja, obstoječi operaterji pa zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje iščejo zdravniško pomoč.

Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah je novembra za STA pojasnil, da operaterji od vlade zahtevajo zagotovila, da bo njihovo delovno mesto uvrščeno v 30. plačni razred in sistematizirano primerljivo z delovnim mestom dispečer v nujni medicinski pomoči, na primerljivi ravni izobrazbe.

V sindikatu zagotavljajo, da delovanje številke 112 v času stavke ne bo ogroženo, a ob tem izražajo skrb, da bo zaradi slabih plač v prihodnje prišlo do poslabšanja kakovosti zagotavljanja storitev klic v sili.

Stavka je, kot so pojasnili, sredstvo za opozarjanje na nujnost njihovih zahtev za pravičnejše delovne pogoje in plačilo. »Naši člani si zaslužijo priznanje in spoštovanje za svoje delo, ki je ključno za delovanje številke za klic v sili 112,« so še sporočili iz sindikata.