Giro gre naprej po ravnih cestah

Tretja ravninska etapa od Novare do Fassana je dolga 165 kilometrov. Čeprav je na papirju označena, kot ravninska bi lahko nekaj krajših vzponov na zaključku, oviralo šprinterski obračun.

In vendar so tu še vsi tisti kolesarji, ki bodo svojo priložnost spet iskali na begu. Tadej Pogačar je včeraj po zmagi izjavil, da bodo danes čuvali rožnato majico, kar pomeni, da njegova ekipa UAE ne bo spustila ubežnikov predaleč, ker bodo sodelovali s sprinterskimi ekipami, ki bodo skrbele, da njihovi sprinterji pridejo čim bolj spočiti do zaključnega obračuna.

Danes bomo gledali lov na ciklamno majico, ki jo bo osvojil tisti, ki bo danes nabral največ točk na letečih in na končnem cilju. Danes bo v ciklamni majici dirkal Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizane).

Pogačar je v rožnati majici, prav tako, pa tudi v modri, najboljšega na gorskih ciljih, vendar ker ne more nositi obeh, bo modro posodil Daniju Martinezu (Bora Hansgrohe), ki je drugi v skupnem seštevku za to majico.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri