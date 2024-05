Nekdanji minister Mulino novi predsednik države

Na nedeljskih predsedniških volitvah v Panami je zmagal nekdanji zunanji in pravosodni minister Jose Raul Mulino, sicer tesni zaveznik bivšega predsednika Ricarda Martinellija, ki je bil obsojen zaradi korupcije. Mulino bo mandat prevzel 1. julija in se bo moral spoprijeti s številnimi izzivi, med drugim z gospodarskimi težavami in korupcijo.

Glasove je oddalo več kot tri četrtine od približno tri milijone volilnih upravičencev, ki so z navadno večino v enem krogu glasovanja izvolili 64-letnega Mulina. Ta je po podatkih državne volilne komisije prejel več kot tretjino glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mulino se je podpornikom, zbranim v prestolnici, zahvalil za podporo in zatrdil, da bo položaj predsednika prevzel z odgovornostjo in ponižnostjo. Njegov glavni izzivalec je bil nekdanji konzul v ZDA Ricardo Lombana, ki je poraz priznal še pred uradno razglasitvijo izida volitev.

Novi predsednik Paname se bo sedaj moral spopasti s številnimi izzivi, med drugim z gospodarskimi težavami, korupcijo, sušo, ki je ohromila plovbo po Panamskem prekopu, in nezakonitimi migracijami proti ZDA skozi džunglo Darien na jugu te srednjeameriške države.

Ob predsedniških so v nedeljo sicer potekale tudi volitve za 71 poslanskih sedežev in sestavo skoraj 800 krajevnih uradov.