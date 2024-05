Lando Norris v Miamiju presenetil Maxa Verstappna

Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec šeste dirke letošnje sezone svetovnega prvenstva formule 1 za veliko nagrado Miamija. Za svojo prvo zmago v karieri v F1 je za 7,612 sekunde ugnal svetovnega prvaka in vodilnega v skupnem seštevku SP, Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), tretji je bil Monačan Charles Leclerc v Ferrariju (+ 9,920).

Verstappen, ki je v Miamiju dominiral, saj je dobil petkove kvalifikacije za sprint, sobotno sprintersko dirko in nato kvalifikacije za klasično dirko, je imel danes priložnost, da ostane edini zmagovalec v Miamiju.

A tokrat mu je načrte prekrižal 24-letni Norris, ki je izkoristil varnostni avto in po postanku v boksih prevzel vodstvo in ga ni več izpustil iz rok. Prednost je Britanec, ki je sicer dirko začel kot peti, do konca počasi stopnjeval.

Pod odrom za zmagovalce je končal Španec Carlos Sainz (Ferrari), peti je bil Mehičan Sergio Perez (Red Bull), šesti pa sedemkratni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton.

Šele drugič v tej sezoni klasične dirke ni dobil trikratni zaporedni svetovni prvak Verstappen. V letošnji sezoni je dobil prav vse kvalifikacije za klasično dirko, obe sprinterski dirki in pred današnjo VN tudi štiri izmed petih dirk. Po Melbournu, kjer je slavil Sainz, je bil Verstappen danes še drugič letos premagan.

Max Verstappen je v Miamiju izgubil drugič v sezoni. FOTO: Mark Thompson Getty Images Via AFP

V seštevku SP Verstappen še naprej prepričljivo vodi in ima zdaj 136 točk. Drugi ostaja njegov moštveni kolega pri rdečih bikih Perez, ki je pri 101 točki, precej se mu je približal Leclerc (98). Sledita Sainz (85) in Norris (83).

Verstappen je na današnji dirki sicer suvereno startal, Leclerc je povsem zaspal, za trenutek pa je prišel mimo Sainz. Manever Pereza v prvem zavoju, ko čudežno ni trčil v nobenega voznika, je pa povzročil nekaj kaosa, je pomenil, da je Leclerc znova prišel na drugo mesto pred moštvenega kolega, na tretje se je vrinil Oscar Piastri v McLarnu.

Nizozemec si je v ospredju hitro nabral sekundo in pol prednosti, v četrtem krogu pa je Piastri prišel še mimo Leclerca in vozil na drugem mestu. V naslednjih nekaj krogih zanimivega dogajanja ni bilo, dirkači so en za drugim vozili brez prehitevanj.

Nato pa je prišel čas prvih postankov v boksih, ko se je vrstni red nekoliko premešal. Potem pa je po trku Kevina Magnussena (Haas) in Logana Sargeanta (Williams) na progo zapeljal varnostni avto, s tem pa se je obrestovalo tveganje Norrisa, ki je na stezi ostal dlje od tekmecev. Po svojem postanku v času varnostnega avtomobila je prevzel vodstvo pred Verstappnom, Leclercom in Piastriem.

Bolid Landa Norrisa McLaren MCL38 Mercedes je deloval odlično. FOTO: Rudy Carezzevoli Getty Images Via AFP

Nemec Nico Hülkenberg z neslavnim rekordom

Britanec si je nato nabral dve sekundi prednosti pred Verstappnom, za njima pa je nastal vlakec majhni razlik vse do sedmega mesta. Napeto bitko med Sainzem in Pisatrijem za četrto mesto je v 40. krogu dobil Španec, ki je prišel mimo. Ob tem je zadel bolid Avstralca, ki je moral vnovič v bokse in dirka je bila zanj izgubljena.

Petnajst krogov pred koncem je Norris vozil okoli 3,5 sekunde pred Verstappnom, deset krogov do konca pa že pet, vrstni red se tudi za njima ni spreminjal. Do konca prednosti Britanec ni zapravil in je ob svoji prvi zmagi v karieri McLarnu privozil 184. zmago.

Neslavni rekord pa je podrl Nemec Nico Hülkenberg, ki je danes odpeljal svojo 209. dirko v F1, ob tem pa ni nikoli stopil na najvišjo stopničko na odru za zmagovalce.

Naslednja postaja sezone formule 1 bo VN Emilije Romanje, ki jo bo med 17. in 19. majem gostila italijanska Imola.