Ogljični odtis umetniške industrije

V nadaljevanju preberite:

Umetnine so vedno na poti; najprej iz umetnikovega ateljeja v galerijo, nato na sejem, neredko na drug konec sveta, na koncu pa k novemu lastniku ali nazaj v galerijo. V zadnjih petih letih so se izoblikovale številne formalne in neformalne organizacije, ki združujejo galerije, muzeje in umetniške sejme, kot so Art/Switch s sedežem v Amsterdamu, Galleries Commit v New Yorku, najpomembnejša pa je The Gallery Climate Coalition, mednarodna koalicija več kot tisoč galerij, ki si prizadeva za zmanjšanje vplivov umetniške produkcije in distribucije na okolje.