Opozicija kritično o Dikaučičevih izkušnjah in slamnatih podjetjih

V delu opozicije so v predstavitvi poslanskih stališč ponovili svoje dvome o izkušenosti kandidataoziroma njegovi neprimernosti za funkcijo pravosodnega ministra. Med drugim so kritični do njegovih povezav s slamnatimi podjetji in da se ni opredelil do vprašanja evropskih delegiranih tožilcev.Vodja poslanske skupine LMŠje med drugim ocenil, da »gre za slamnatega moža, za slamnatega kandidata«. Pravi minister za pravosodje bo po njegovih besedah premier J. Kot je Golubović še opozoril v predstavitvi stališča poslanske skupine, od Dikaučiča niso izvedeli, kje je zaposlen, kakšna je bila njegova vloga pri slamnatih podjetjih in drugih poslih, pa tudi kakšna so njegova stališča do že sprejetih zakonov in aktov te vlade.Spomnil je, da se na predstavitvi pred matičnim odbor DZ o najbolj aktualnem vprašanju imenovanj dveh evropskih delegiranih tožilcev ni želel izreči. Poslanec je to označil za sprenevedanje in zavesten beg od prevzemanja odgovornost. »Po sledi njegove logike ne bo odločal o ničemer, vsaka odločitev je namreč lahko predmet sodnih postopkov, on pa želi biti nepristranski. Kot tak bo idealen, slamnati mož v slamnati vladi, idealen za predsednika vlade, porazen za ljudi,« je bil kritičen vodja poslancev LMŠ.Poslanec Leviceje opozoril, da ni veliko znanega o kandidatu, ki da je brez političnih izkušenj in strokovnih referenc. Tudi predstavitev na odboru je bila tako splošna, da bi jo lahko uporabili za večino kandidatov večine ministrstev, so ocenili v poslanski skupini Levice. Kot je dodal, premier ni želel kandidata, ki bi bil podoben dosedanji ministrici, ki je ugovarjala odločitvi vlade, ampak želi kandidata, ki bo ubogal njegove ukaze. Da bo res tako, po oceni poslanca dokazuje to, da ministrski kandidat ni želel komentirati »niti evidentno spornih odločitev vlade, ki je razveljavila razpis za evropske delegirane tožilce«.Podobno je poudarila tudi vodja poslancev SAB. Izogibanje opredelitvi o zakonitosti razveljavitve razpisa po njenih besedah meče slabo luč na kandidata in v poslanski skupini SAB se ne morejo se otresti občutka, da bo še ena od marionet v rokah predsednika vlade. »Prepričali smo se že, da ministri te vlade nimajo avtonomije in da sploh ni važno, kdo sedi na ministrskem stolu,« je dejala.Dodala je še, da jih kandidat ni prepričal ne z referencami ne s stališčem in vrednotami. »Potrebujemo nekoga, ki bo branil temeljna pravna načela in vladavino prava. Tega za Dikaučiča po njegovi predstavitvi ne moremo trditi. Niti enega prepričljivega argumenta ni, da bi ga potrdili,«je povedala Kociprova.Poslanec SDpa je v predstavitvi stališča poslanske skupine SD poudaril, da mora biti pravosodni minister prvi branilec prava, predpisov in celotne pravosodne veje oblasti. Dikaučič je po Bakovičevih navedbah povedal, da vlogo ministra za pravosodje razume kot arbitra, ki mora pogosto iskati ravnotežje med predlogi in interesi tako med pravosodnimi organi in tudi politiko. V SD se zato sprašujejo, kako bo zagotovil spoštovanje pravnega reda in preprečil vmešavanje politike v neodvisno sodno vejo oblasti.Očitajo mu, da je njegova preteklost obremenjena s slamnatimi podjetji, stečaji in osebami, ki so bile kazensko preganjane. Kot je dejal Bakovič, mora biti pravosodni minister zaupanja vredna oseba z visoko stopnjo integritete. Poslancev SD Dikaučičeva predstavitev ni prepričala, ostali so brez konkretnih odgovorov, med drugim se ni opredelil do vprašanja delegiranih tožilcev.Vodja poslanske skupine DeSUSje opozoril, da so kandidata konkretno spoznali šele na predstavitvi, saj je svež obraz in niso poznali njegovega ozadja, kompetenc in načina dela. Prav tako je nad prestavitvijo visela »senca člankov, ki so ga prikazali v izjemno negativni luči«. »Kandidat je oseba, ki nima izkušenj z zahtevanega področja. Čeprav verjamemo, da se posameznik lahko nauči marsikaj, je vodenje tega resorja lahko težka preizkušnja za neizkušeno osebo, kot je Dikaučič,« je poudaril.Dodatno po njegovih besedah skrbijo zapisi, da je vpleten v zgodbe s slamnatimi podjetji. Po Jurševih besedah bi pravosodni minister moral tak kriminal preganjati in ne biti kakorkoli povezan z njim. Zaman so čakali tudi stališče glede evropskih delegiranih tožilcev. Ocenil je, da je prejšnja ministricasvoje delo opravila korektno in dobro, zato bo novi minister po njegovih besedah imel še posebej težko nalogo, da bo dosegel visoko postavljene cilje.Ob pomanjkljive reference kandidata se je danes obregnila tudi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev. »Od Dikaučičevega bodočega šefa smo dobili trivrstično obrazložitev kandidature, ki bi jo lahko strnili v nekaj besed in rekli, da je to pač moj predlog za ministra. Sprašujemo se, ali se v teh nekaj besedah predsednika vlade zrcali vse zavržno podcenjevanje najvišjega zakonodajnega telesa v državi ali pač res ni nobene vsebine o kandidatu, s katero bi lahko utemeljil njegovo kandidaturo,« je dejala.Poslanska skupina SNS danes ni predstavila svojega stališča, medtem pa se je v DZ že začela razprava poslancev.