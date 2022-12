Osnovna šola je daleč od brezplačne

V nadaljevanju preberite:

Brez prispevka staršev bi bila osnovna šola precej drugačna. V tem letu smo največ govorili o šolski prehrani, veliko stanejo tudi različna učna gradiva, starši plačajo še šolo v naravi, čeprav je ta del obveznega programa. Obstaja tudi nadstandard, kamor sodijo različne ekskurzije, ki jih ponuja večina šol, niso pa obvezne. Razlike v stroških in ponudbi šol so zelo velike, ugotavljajo v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in dodajajo, da je to v nasprotju z načelom enakih pravic za vse.

ZASSS od leta 2011 zbira podatke o cenah delovnih zvezkov po osnovnih šolah po državi. Razlike so ogromne, delovni zvezki namreč niso predpisani. Izberejo jih učitelji, svet staršev pa mora soglašati s predlaganim gradivom. V praksi to pomeni, da so, denimo, v lanskem šolskem letu na eni šoli starši osmošolca morali za delovne zvezke odšteti 139,35 evra, na drugi šoli pa zgolj 17,35 evra.