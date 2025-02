Ostro rivalstvo med SDS in NSi tudi v EU: Tonin zapustil delegacijo EPP

V Sloveniji je razvita politična folklora, da opozicija internacionalizira težave z vladavino prava, ki jih imajo vladajoči. Nič drugače ni tokrat, le da smo zdaj priče rivalskemu opozicijskemu dvoboju SDS in Nove Slovenije, katera stranka bo bolj odmevno opozorila evropske institucije na domnevne težave vlade Roberta Goloba na področju vladavine prava.

Razkrite prakse policije, nižanje proračunskih sredstev za računsko sodišče in državni svet ter kršitve poslovnika državnega zbora kažejo, da je vladavina prava v Sloveniji oslabljena, je prejšnji teden ocenil evropski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi), ko je v Sloveniji na enodnevni misiji gostil Adriána Vázqueza Lázaro, poslanskega kolega iz Evropske ljudske stranke, da se sam prepriča o stanju vladavine prava v Sloveniji.

Vázquez Lázara v evropskem parlamentu deluje v odboru za ustavne zadeve (AFCO) in odboru za pravne zadeve (JURI) ter je poročevalec politične skupine EPP za mnenje o poročilu o pravni državi za leto 2024. Španski konservativni poslanec se je srečal s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem, državno tožilko Matejo Gončin, predstavniki računskega sodišča in tožilstva ter nekdanjim vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjanom Lindavom.

Zaradi nestrinjanja in rivalstev je Matej Tonin zapustil nacionalno delegacijo znotraj EPP.

»Gre seveda za strankarski obisk. Vse, kar bom izvedel, bom kot poročevalec EPP vključil v dokument pred obravnavo v evropskem parlamentu,« je pojasnil Vázquez Lázara. NSi je bila prva stranka, ki je oktobra lani vodstvo evropskega parlamenta opozorila »na erozijo demokracije in vladavine prava« v Sloveniji.

Vsak v svoji nacionalni delegaciji

Čeprav imajo iste politične cilje, so se Toninovi evropski poslanski kolegi iz SDS, ki prav tako sodijo v politično družino Evropske ljudske stranke, odločili, da v Slovenijo pokličejo svojo, obsežnejšo strankarsko delegacijo. »Do konca leta 2024 smo bili s poslanci SDS v skupni nacionalni delegaciji, vendar me niso nikoli obvestili, da naj bi pripravljali svojo misijo EPP,« je netovariške odnose med njim in poslanci iz SDS razkril Tonin, ki je pred približno mesecem dni izstopil iz slovenske nacionalne delegacije znotraj EPP. Z drugimi besedami: zapustil je poslance SDS in ustanovil svojo nacionalno delegacijo.

Na začetku februarja je ena od podpredsednic EPP Romana Tomc napovedala, da bodo v Slovenijo napotili parlamentarno misijo Evropske ljudske stranke za ugotavljanje dejstev. Predsedstvo skupine EPP po njenem mnenju skrbi dogajanje v Sloveniji na področju medijev, pravosodja in delovanja državnega zbora. Misija EPP, ki jo pripravljajo poslanci SDS brez Tonina, naj bi štela več članov, v Slovenijo pa naj bi na večdnevni obisk prišla konec marca ali na začetku aprila.

Tako Tonin kot poslanci SDS želijo ustvarjati vtis, da gre pri njihovih prizadevanjih za uradno misijo evropskega parlamenta. Uradne misije mora sicer odobriti konferenca predsednikov političnih skupin v evropskem parlamentu. To se je nazadnje zgodilo v Sloveniji v času tretje vlade Janeza Janše, ko je Slovenijo obiskala delegacija odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), ki jo je vodila nizozemska liberalka Sophie in 't Veld.