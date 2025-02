SDS stopnjuje še evropski pritisk na Golobovo vlado

Evropska poslanka Romana Tomc (SDS), podpredsednica politične skupine Evropske ljudske stranke (ELS) in podpredsednica SDS, je napovedala, da bo njena politična skupina uporabila vsa svoja parlamentarna pooblastila in ukrepe, ki jih ima na razpolago, da bi preprečila nadaljnjo škodo v Sloveniji na področju vladavine prava, medijev, zakonodajne oblasti in neodvisnih institucij.

Vrh ELS je po njenem izrazil željo, da na lastne oči preveri, kaj se v Sloveniji dogaja, in z namenom, da določi naslednje ukrepe. »Naš namen je, da naredimo vse, da v Sloveniji preprečimo to, da bi se še naprej delala škoda demokraciji, da bi se rušila vladavina prava in da bi se ogrožala svoboda medijev.«

Na področju medijev je Romana Tomc problematizirala vpliv Golobove vlade na medije, predvsem skozi zakon o RTV Slovenija, ki čaka na ustavno presojo. Skrbi jo tudi nov medijski zakon, saj da se pojavljajo veliki dvomi, ali bo dosegel tisto, kar vlada pravi, da bo dosegal, ali bo dosegel ravno nasprotno. »Določbe kažejo na to, da je tukaj vprašanje financiranja vladi prijaznih medijev več kot utemeljeno in seveda veliko skrb vzbujajo tudi pooblastila raznih inšpekcijskih služb, ki bodo lahko bistveno vplivala tudi na medijsko krajino v Sloveniji in imajo nepričakovano velika pooblastila,« še dodaja

Delovanje slovenskega pravosodja po oceni Romane Tomc spremljajo zaostanki, neobičajno dolgi postopki in vprašanje pristranskosti sodnikov. »Tudi to, da so sodniki politično opredeljeni in da to lahko vpliva na njihovo sojenje, je seveda ves čas prisotno.« Poslanko SDS skrbi tudi sodni postopek proti predsedniku SDS Janezu Janši, ki da se predolgo vleče.

Glede delovanja državnega zbora SDS skrbijo zlorabe poslovniških določil, kot so napadi na opozicijo ali preprečevanje postavljanja poslanskih vprašanj. V Bruslju po njenih besedah ni ostalo neopaženo delovanje preiskovalnih komisij državnega zbora, ki da so se sprevrgle v nekaj povsem drugega – gre predvsem za napad na opozicijo.

Joveva: ELS ima v Sloveniji partnerje, ki jih zaznamuje avtoritarni vzhod Odziv evropske poslanke Irene Joveve (Gibanje Svoboda/Renew: »Vselej je dobrodošlo, da se kakršnikoli morebitni dvomi ali pomisleki razčistijo – glede na kakšne pretekle izjave njihovih predstavnikov bi jim to brez dvoma koristilo. Je pa pri tem bistveno, s kom se bodo dobili, da ne bodo slišali samo klasične enostranske propagande predstavnikov SDS, temveč neodvisne strokovnjake, novinarje, civilno družbo in tako naprej. Čeprav sta obiska v resnici neprimerljiva, saj je šlo pri prejšnji vladi z Janezom Janšo na čelu za dejansko misijo delegacije pristojnega odbora Evropskega parlamenta in ne obisk določene poslanske skupine oziroma stranke, upam, da jim bo vsaj tokrat mar za dejstva, ki jim jih bodo v tem primeru pristojni z veseljem razložili. Čeprav se bojim, da jim ne gre za dejstva, saj bi sicer ELS morala že zdavnaj uvideti, da imajo v Sloveniji partnerje, ki jih po politični kulturi in političnih tehnikah bolj zaznamuje avtoritarni vzhod kot proevropski demokratični zahod. SDS in vedno bolj tudi NSi se namreč umešča na linijo Orbana, Fica, Babiša in ostalih neliberalnih populistov v tem delu EU. Ta obisk bi bil lahko priložnost, da ELS to preveri tudi na terenu, se pa bojim, da gre le za to, da se slovenskim strankam znotraj ELS poskuša narediti neka usluga za politični kulturni boj, kar pa Sloveniji nikakor ne koristi. V kolikor bi si namreč res želeli ustvariti pravo sliko, bi lahko začeli s poročili vladavine prava Evropske komisije in ostalimi kredibilnimi neodvisnimi viri, ki jasno kažejo razliko načina vladanja med vlado Janeza Janše in vlado Roberta Goloba.«

Naslednji sklop vprašanj obsega napade na neodvisne institucije: »Ni ostalo neopaženo, kaj se je dogajalo z računskim sodiščem, še manj je ostalo opaženo, kaj se je dogajalo z agencijo za energijo, kjer je celo posredovala evropska komisija.« Tretja stvar pa je delovanje KPK. Zadnji sklop očitkov se nanaša na korupcijo, klientelizem in nepotizem, kjer je Romana Tomc omenila afero Litijska in lastništvo premiera Roberta Goloba v podjetju Star Solar, ki da je povezano z več institucijami, kjer ima država velik vpliv.

Na nedavni konferenci ELS se je Slovenija znašla »v nečastni družbi problematičnih držav skupaj s Španijo, Madžarsko in Slovaško«, zato v stranki SDS s pomočjo ELS napovedujejo uporabo vseh pooblastil, ki jih imajo na voljo, da preprečijo nadaljnjo škodo, ki se dogaja v Sloveniji. Romana Tomc je napovedala prihod misije ELS v Slovenijo, ki bo opravila razgovore tudi s posamezniki in institucijami v Sloveniji, da bi ugotovila dejansko stanje.

Kot drugo napoveduje dopolnitev besedila, ki obravnava poročilo evropske komisije o vladavini prava v evropskem parlamentu. Posebna skupina, ki v evropskem parlamentu deluje v okviru odbora za pravosodje, pa naj bi razpravljala o tem, kaj se v Sloveniji dogaja.