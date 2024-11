EPP pošilja Branka Grimsa v oslovsko klop

Prejšnji mesec, ko je madžarski premier Viktor Orbán nagovoril poslance v evropskem parlamentu, je doživel ostre kritike iz vrst Evropske ljudske stranke. S kritikami na njegov račun nista skoparila ne vodja skupine EPP Manfred Weber, ne predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Na presenečenje velike večine poslancev EPP je Orbánu v bran stopil evropski poslanec SDS Branko Grims: »Madžarska je vsaj v dveh stvareh lahko zgled Evropi. Prva je dosledna zaščita meja in zavračanje ilegalnih migrantov. Zato je Madžarska mirna in varna. Taka, kot bi lahko bila in bi morala biti vsa Evropa, če bi dosledno zaščitila svoje meje z vsemi zakonitimi sredstvi«. Orbán se je Grimsu za njegovo stališče celo pisno zahvalil.

Ko je Grims pel hvalospeve Orbánu so poslanski kolegi iz EPP menili, da gre za napako, ko so pri imenu slovenskega poslanca videli oznako EPP. Prepričani so bili, da gre za poslanca iz suverenistične skupine Patrioti, ki je lojalana Orbánu.

Zaradi Grimsovega oponiranja političnim usmeritvam EPP in podpore Orbánu, je švedski poslanec iz vrst EPP Tomas Tobé sprožil postopek proti Grimsu. Ta teden se je na politični skupini EPP stranke odvila razprava o ravnanju Grimsa. Razprava je trajala pol ure, v politični skupini pa so sklenili, naj o nadaljnji politični usodi poslanca Grimsa znotraj EPP odloči predsedstvo skupine v evropskem parlamentu.

Da se je razprava o Grimsu odvila, nam je potrdil tudi evropski poslanec Matej Tonin (Nova Slovenija), ki je del slovenske delegacije znotraj EPP. Razpleta ni želel prejudicirati, pravi, da je v rokah predsednika Webra in podpredsednikov politične skupine. Ena od desetih podpredsednikov je tudi Romana Tomc (SDS). Čeprav ima SDS v tokratnem sklicu evropskega parlamenta rekordne 4 evropske poslance, pa njihovo večjo učinkovitost preprečujejo slabi medsebojni donosi med njimi.

Po neuradnih informacijah je končno odločitev o statusu Grimsa v EPP pričakovati januarja. Politična volja gre bolj v smer, da se Grimsu odvzame možnost, da ko se oglaša v evropskem parlamentu, govori v imenu EPP. To bi pomenilo, da ga vodstvo EPP pošilja v oslovsko klop evropskega parlamenta. Druga, sicer manj verjetna možnost, pa je, da Grimasa vodstvo EPP izključi iz politične skupine. Tega scenarija si ne želijo, saj bi izključitev iz Grimsa naredila žrtev, s tem pa bi lahko dobil še večji suvernistični zalet.

Oči EPP bodo v Grimsa znova uprte v sredo, ko bo v Strasbourgu potekalo glasovanje o novi evropski komisiji, pod vodstvom Ursule von der Leyen. Za razliko od svojih kolegov v EPP, je Grims že napovedal, da bo glasoval proti potrditvi nove komisije. V njej ima EPP poleg predsednice še 14 evropskih komisarjev.

Grims sicer ne skriva navdušenja nad Orbanovimi Patrioti v evropskem parlamentu. Ko je Marta Kos v začetku novembra uspešno prestala komisarsko zaslišanje pred odborom evropskega parlamenta za zunanje zadeve, je Grims pritegnil poslancema SDS Žanu Mahniču in Andreju Poglajnu, da je že skrajni čas za odhod »degenerirane in dekadentne EPP,« kot se je izrazil Mahnič. Znotraj SDS je takšen pogled dokaj osamljen, odhoda ne podpirajo tudi ostali evropski poslanci SDS. V primeru odhoda iz EPP bi Romana Tomc seveda izgubila podpredsedniško funkcijo v politični skupini EPP.