Otroci bolj potrebujejo naš čas kot vse drugo

V nadaljevanju preberite:

Živimo v svetu velikega individualizma in tekmovalnosti od vrtca dalje. Da bi v hitro spreminjajočem se okolju naredili več za skupnost in bivanje v njej, v Mestni občini Celje že od leta 2021, ko so sprejeli trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje, pripravljajo različne aktivnosti. Po več dogodkih za zaposlene v vzgoji in izobraževanju so aprila pripravili tudi prvi dogodek za starše.

Gonilna sila strategije, ki je povezovala aprilski dogodek za starše, je ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko. Dejala je, da s srečanjem za starše niso želeli s prstom kazati, kaj kdo dela narobe: »Si pa želimo, da bi starši spoštovali svoj del odgovornosti. Da podprejo otroke in jim tudi postavijo meje.« Povedala je, da je zdaj več odklonskega vedenja, tudi znanje ne velja več enako, kot je včasih. Z dogodki, ki jih pripravljajo v sklopu trajnostne strategije, želijo nekaj narediti, ne samo razlagati, kakšno je stanje, je povedala: »Otroci potrebujejo konkretna dejanja. Da si jim na razpolago, ko te potrebujejo. Da si vzameš čas zanje, čas za pogovor. Vsi želimo v materialnem smislu veliko, veliko, veliko. A otroci tega ne potrebujejo. Potrebujejo pristno ljubezen, odnos, ki ga najprej vzpostavijo v domačem okolju, potem še v šolskem.«

Poleg pedagoga Urbana Urbanca in glasbenika Roka Terkaja - Trkaja je starše nagovorila srebrna olimpijka in psihologinja Sara Isaković. Opozorila je, da starši nezadovoljstvo prenašajo na svoje otroke, starševska nepotrpežljivost in napetost se spremenita v otrokovo anksioznost, kritika postane otrokov notranji glas, obsojanje pa negotovost vase. »A si nor? A si gluh? Si slep? Nehaj sanjati! Nič ti ni. Pacek umazan. Sramoto mi delaš. Nič ne bo iz tebe. Glej sestrico, kako je pridna,« je naštevala Isakovićeva stavke, ki jih še vedno sliši na igrišču, pa jih ne bi smel slišati noben otrok. Spomnila je na besede Maye Angelou: »Ljudje, otroci bodo pozabili, kaj ste rekli, ne pa, kako so se ob vas počutili.«