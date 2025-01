Skrb vzbujajoče povečanje nasilja med mladimi

V nadaljevanju preberite:

Podatki vseh relevantnih virov kažejo na veliko povečanje nasilja med mladimi. Temu pritrjuje tudi nova raziskava inštituta za socialno varstvo. V njej strokovnjaki opozarjajo, da so pomanjkljivosti sistema pomoči zelo podobne, kot so jih zaznali ob pripravi prejšnjega poročila pred dobrim desetletjem, število obravnav na centrih za socialno delo pa se je več kot podvojilo.

Pomanjkanje zgodnje obravnave in pravočasnega prepoznavanja težav, preventivnih psihosocialnih programov in strokovnega kadra, neenak dostop do pomoči predvsem v ruralnih območjih in za socialno šibkejše družine so med najpomembnejšimi ugotovitvami.

»Fokus raziskovanja je bil usmerjen v otroke in mladostnike, pri čemer ostaja jasno zavedanje, da se je s problematiko treba ukvarjati celostno, saj se težave ali motnje pri otrocih in mladostnikih največkrat kažejo kot posledica nefunkcionalnih družin, v katerih so izraženi simptomatični vzorci medosebnih družinskih interakcij. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako dobro se sistem ukvarja s potrebami ciljnih skupin otrok in mladostnikov,« so pojasnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je raziskavo naročilo.

Med najbolj skrb vzbujajočimi izsledki so podatki o velikem deležu mladih v zavodih, ki so tam tudi ob koncih tedna in med prazniki, ker se zaradi razmer doma nimajo kam vračati, snovalci poročila pa izpostavljajo tudi, da bi nekatere programe, ki kažejo dobre rezultate, morali okrepiti, druge pa na novo vzpostaviti.