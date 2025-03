Odgovornost staršev in vzgoja cele vasi

V nadaljevanju preberite:

Ravnatelji so več let opozarjali, da vzgojni ukrepi ne zaležejo, da otrok ne morejo več obvladati. Ministrstvo je njihovim željam v predlogu novele zakona o osnovni šoli prisluhnilo, a se zdi, da so se ustavili na pol poti. Če nam je jasno, da je treba otroka, ki drugega na kakršenkoli način napade, takoj odstraniti iz razreda, pa novela omogoča, da otroka iz razreda umaknejo tudi, če »s svojim ravnanjem ovira izvajanje pouka«. Kakšno je to ravnanje, ni pojasnjeno. Pri nekaterih učiteljih otroci v razredu nekaznovano norijo, pri drugih pa se vpisi v vzgojne mape vrstijo že za najmanjši šum. Tolerančni prag je različno postavljen.