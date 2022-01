Ozadje obračuna s policijskimi veterani

V nadaljevanju preberite:

Tik pred koncem leta je notranje ministrstvo v javno obravnavo posredovalo osnutek predloga pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi (ta so zveza in društva Sever) in drugimi stanovskimi organizacijami. Predlog močno omejuje generalnega direktorja policije. Zdi se, da bi sodelovanje z veterani rad urejal kar minister sam.

Policijske veteranske organizacije, ki združujejo več kot 6500 članov, razburja napoved sprememb pravil uporabe policijskega orkestra in avtomobilov za njihove potrebe. V zvezi s tem je bila po neuradnih informacijah opravljena tudi revizija uporabe v preteklosti in nekateri se bojijo, da je njen namen predvsem to, da bi izsledke uporabili za ovadbe proti nekdanji direktorici policije Tatjani Bobnar in njenemu pomočniku.