Pahor bo razpisal volitve za 24. april

Predsednik republike Borut Pahor je danes, po pogovorih z vodji poslanskih skupin Desusa, italijanske in madžarske narodne skupnosti ter LMŠ, sklenil posvetovanja v državnem zboru, so sporočili iz njegovega urada. V zadnjih dneh se je sicer ločeno srečal z vodji vseh poslanskih skupin.

Pahor se je po posvetovanjih odločil, da bo v februarju 2022 podpisal akt o razpisu rednih volitev v državni zbor, v katerem bo kot dan glasovanja določil prvi možni datum, in sicer 24. april 2022. Poročali smo že, da prevladuje soglasje tako v koaliciji kot opoziciji, da je ta najprimernejši za izvedbo rednih parlamentarnih volitev in da mu je naklonjen tudi predsednik republike.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni. Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile sicer predčasne, so bile 3. junija 2018.

Po posvetovanjih Pahor ugotavlja tudi, da se za namestnika predsednika računskega sodišča obeta širša politična podpora. Če bo to mogoče potrditi v začetku prihodnjega tedna, bo predlog kandidatke oziroma kandidata za to funkcijo v prihodnjem tednu tudi poslal v državni zbor.

Po tokratnih pogovorih z vodji poslanskih skupin ostaja prepričan tudi, da ima dr. Rok Svetlič še vedno zadostno podporo za izvolitev v državnem zboru.

Kot je znano, je bilo nazadnje glasovanje o kandidatu za ustavnega sodnika preloženo na eno od prihodnjih sej. Kandidat za ustavnega sodnika namreč za izvolitev potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov, ki pa bi jih bilo ob odsotnosti dveh poslancev Deesusa in obstrukciji dela opozicije težko zagotoviti. Preložitev glasovanja je predlagal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.