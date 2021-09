Park pred RTV ne bo več javna površina

V prostorih mestne hiše sta se danes srečala Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija in ljubljanski župan Zoran Janković. Pogovorili so bili načrtovani že pred petkovimi incidenti, ko je skupina protestnikov gibanja OPS vdrla v prostore nacionalne televizijske hiše. Kot kaže se postopki za zagotovitev varnosti zaposlenih v javni RTV hiši vendarle pospešeno rešujejo.





Kot so sporočili z magistrata sta se župan Janković in generalni direktor RTV Grah Whatmough dogovorila, da bodo na MOL preučili možnosti, da bi se zemljišče, ki je v občinski lasti ( gre za park pred stavbo nacionalke op.a.), predalo v uporabo ali brezplačni najem RTV-ju. Tako bi lahko vodstvo RTV Slovenija na tem zemljišču tudi uveljavilo svoj hišni red. Druge podrobnosti današnjega pogovora niso znane. Spomnimo, da so od pred stavbo javne RTV že od včeraj tudi prepovedani protestni shodi, ki so jih organizirali predstavniki gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS). Ti so zaposlenim in obiskovalcem dostop ovirali dobre štiri mesece.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: