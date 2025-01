Parkiranje pri Drami se lahko spremeni v dramo

Ljubljanski Drami in še številnim drugim je pisal občan, ki bi moral ob 16.30 prevzeti otroka pri vrtcu Leka, vendar so vse dovoze, pločnike in parkirišče zasedli obiskovalci predstave v Drami. Kljub temu, da je na lokaciji dovoljeno le kratkotrajno parkiranje za prevzem otrok. Luka Nabergoj, pomočnik ravnateljice Drame, odgovarja, da občana razume, vendar ga preseneča, da so za neprijetnosti krivi obiskovalci Drame.

»Poudariti moramo, da obiskovalce predstav v Drami vedno usmerjamo k urejenemu in dovoljenemu parkiranju na strani objekta na Litostrojski 56, v katerem Drama najema svoje nadomestne prostore. Parkiranje na strani Ulice Alme Sodnik, kjer sta podjetje Novartis in vrtec, pa celo odsvetujemo in opozarjamo, da ni dovoljeno,« pravi Nabergoj.

»Dodatno so pred vhodom Velikega odra in Male Drame prisotni predstavniki hostesne službe, ki med drugimi nalogami obiskovalce pomagajo usmeriti na dovoljena pakirna mesta, če sami teh pred predstavami ne najdejo. Včeraj smo imeli predstavo samo na Velikem odru in izjemoma že ob 17.00, sicer so naše predstave na sporedu ob 18.00, 19.30 ali celo 20.00. V tem času je Industrijska cona Šiška še precej bolj zasedena, kot v naših »rednih« terminih,« še pravi Nabergoj.

Dovoz in parkirišče za prevzem otrok iz vrtca ob Ulici Ane Stropnik so menda povsem zasedli obiskovalci Drame. FOTO: Mavric Pivk/Delo

»Kot starš sem bil ob 16:30 uri pri vrtcu Lek, kjer sem moral prevzeti svojega otroka. Kljub jasnim oznakam, da je parkiranje dovoljeno le za pobiranje otrok iz vrtca, so udeleženci predstave ignorirali te napotke in zaparkirali dovoze, pločnike ter parkirišče, kar je onemogočilo dostop do vrtca,« je zapisal občan.

Dodal je, da so se ob tem udeleženci ob opozorilu nesramno obnašali in ravnali, kot da imajo pravico parkirati kjer koli. »Takšno vedenje je neprimerno in predstavlja tudi varnostno tveganje za otroke in druge udeležence. Sam sem moral za prevzem otroka avto pustiti na cestišču, kar je dodatno varnostno izpostavilo mene in mojega otroka,« je opozoril in Drami predlagal najem varnostne službe, ki bo nadzirala parkiranje obiskovalcev predstav.

Pločnik izkoristijo za parkiranje. Kje naj potem hodijo pešci? FOTO: Bralci in bralke

SNG Drama Ljubljana že skoraj štiri mesece deluje in redno izvaja svoj program v nadomestnih prostorih na Litostrojski 56. »Ker doslej nismo zaznali še nobenega podobnega primera oziroma bili nanj opozorjeni, smo toliko bolj presenečeni nad vašim zapisom, da naj bi do nedopustnega dogodka prišlo tudi zaradi nepravilnega parkiranja in neustreznih reakcij obiskovalcev včerajšnje popoldanske predstave na Velikem odru Drame,« odgovarja Nabergoj.

Opozorilo pa so vzeli zelo resno; celotno situacijo bodoo dodatno preučili in (morda celo skupaj z vodstvom vrtca) predvideli ustrezne ukrepe, s katerimi se kaj podobnega v prihodnje ne bi ponovilo. Hkrati občana prosijo, naj Drami in njenim abonentom in obiskovalcem ponudi novo priložnost. Lahko namreč zagotovijo, da gre za kultivirane in razumne osebe, mnogi med njimi so tudi starši in stari starši, ki bi bili enako nezadovoljni, če bi se znašli v situaciji, ki jo je občan doživel včeraj.

Njegovo neugodno izkušnjo žalijo popraviti tudi z vabilom za dve osebi na eno od predstav, ki jih februarja načrtujejo na Velikem odru in v Mali Drami.