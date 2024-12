Nejevolja zaradi gradnje kanalizacije na obrobju Ljubljane

Stanovalci Ceste v Zeleni Log na obrobju glavnega mesta so nejevoljni, ker so imeli zaradi gradnje kanalizacije do pred kratkim številne težave tako z dostopom do svojih domov in parkiranjem vozil kot z odvozom smeti in dostopom intervencijskih vozil. Na MOL so zato poslali dopis in zaprosili za sodelovanje pri iskanju alternativnih rešitev. A so, kot pravijo, naleteli na gluha ušesa. Župan Zoran Janković njihove očitke glede težav med gradnjo zavrača in dodaja, da začasnega parkiranja vozil na pločnikih ne bodo dovolili. Dela na tej ulici pa bodo trajala še dva meseca.

»Meščani Sibirije smo bili veseli novice o začetku izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja (to je projekt Čisto zate, op. a.). Končno bomo dobili urejeno komunalno infrastrukturo, smradu iz greznic ne bo več, hkrati pa se bo naša dotrajana ulica Cesta v Zeleni Log prednostno prenovila. Vendar pa je ob hitrem razvoju in vse večjem številu gradbenih posegov v mestu pomembno upoštevati tudi čim manjši negativni vpliv na kakovost življenja prebivalcev. Ne nazadnje številni projekti trajajo več mesecev ali celo let. Na podlagi izkušenj iz kar nekaj bližnjih situacij ugotavljamo, da se odnos med MOL in prizadetimi stanovalci slabša,« ocenjuje Klemen Košir, predstavnik odbora stanovalcev Ceste v Zeleni log.

Po njegovem mnenju so stanovalci pogosto obravnavani kot moteč in nepomemben dejavnik pri izvedbi projekta, »čeprav iščemo informacije, ki so ključne za našo varnost in čim bolj nemoteno življenje v omejenih okoliščinah, kot so intervencijski dostopi, odvoz smeti, dostop do hiš, parkiranje in podobno«. Prav te težave namreč mučijo prebivalce tega dela mesta. Zato so dopis skupaj s podpisi 53 stanovalcev na začetku decembra naslovili na pristojni občinski oddelek in predlagali nekatere rešitve.

Gradnja kanalizacije na Cesti v Zeleni Log je začasno ustavljena, a kalvarije še ni konec, pravijo stanovalci. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kalvarije še ni konec

»Vendar naše kalvarije še ni konec, očitno se še dobro ni začela. Odgovora občine na naš dopis namreč še vedno nismo prejeli. Smo pa prejeli dopis izvajalca, torej družbe PZG, o ustavitvi del do 6. januarja. Še vedno torej rešujemo težave v zvezi z odvozom smeti in se vozimo po neporavnanem makadamskem kolovozu,« je pojasnil Košir. Po njegovih besedah si stanovalci že dva meseca prizadevajo za pogovore s pristojnimi na občini, a se do zdaj ni zgodilo nič.

»Nejevolja med prebivalci tega dela mesta je velika. Nikakršnih informacij nimamo, nihče nas nič ne obvešča,« dodaja Košir. Glede ustavitve gradbenih del pa je pojasnil, da jih je družba PZG z dopisom obvestila le, da gradbena dela »ustavljajo do dogovora s stanovalci«. Kaj naj bi to pomenilo, Košir ne ve.

Janković: Ulica je slepa in zelo ozka

Na številna vprašanja, povezana s težavami stanovalcev na Cesti v Zeleni Log, so z MOL odgovorili, da je župan Zoran Janković o tem govoril na nedavni novinarski konferenci. O predlogih krajanov in ureditvi prometa ter začasnega parkiranja med gradbenimi posegi je pojasnil, da se je vsak konec tedna mudil na tem gradbišču in priznal, da so se nekateri prebivalci res pritoževali, a da je bilo teh pripomb malo.

»Ne, ne bomo jih uslišali, da bi stanovalci vozila parkirali kar na pločnikih,« je bil oster Janković. Pojasnil je, da je ta ulica slepa in zelo ozka. Hkrati je stanovalcem predlagal, naj se za (začasno) parkiranje vozil poskušajo dogovoriti z lastniki zemljišča v bližini Juvanove ceste, kjer se bo v kratkem začela gradnja novih objektov.

»Če vedo za način, da se na tej ozki cesti uredi dovoz, naj to pokažejo. A ne gre, dela so že do polovice zaključena. Stanovalci bodo morali malo potrpeti, saj gre za eno težje dostopnih cest. Takrat, ko se dela, prehoda pač ni,« je dodal župan.

»S stanovalci, ki so bili z gradbenimi deli seznanjeni z dopisom, januarja načrtujemo sestanek na terenu. O podrobnostih pa bomo lahko govorili, ko bo ta opravljen,« pravijo na občini.