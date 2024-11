Nič več brezplačnega parkiranja ob nedeljah

Občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je pripravil spremembe na področju parkiranja na javnih parkirnih površinah, kjer velja plačljivo parkiranje. Če bodo mestni svetniki na seji, sklicani za 16. december, ta predlog tudi sprejeli, bo v ožjem mestnem središču oziroma v coni 1 z novim letom treba parkirnino plačati tudi ob nedeljah, v coni 2 oziroma na območju Bežigrada, Mirja, Prul in Krakovega pa tudi ob sobotah.

Na občinskem oddelku, ki ga vodi Maja Žitnik, so pripravili več sprememb na področju javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina in jih upravlja podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Največja sprememba se napoveduje predvsem pri parkiranju vozil v ožjem mestnem središču (v coni 1) in v širšem mestnem središču (v coni 2). V cono 1, kjer je treba od ponedeljka do sobote za uro parkiranja plačati 1,30 evra, tako spadajo parkirišča na območju Krekovega trga, Metelkove ulice, Nuka 2 oziroma Emonske ceste ter Kolodvorske ulice.

S spremembo odredbe se bo Ljubljana pridružila Kopru, Piranu, Ankaranu, Bledu, Kranjski Gori, Mariboru, Kočevju, Krškemu in Velenju. Tam namreč parkirnino že zaračunavajo tudi ob sobotah in nedeljah. MOL

V drugi tarifni razred oziroma v cono 2 pa so uvrščena občinska parkirišča v južnem delu Bežigrada, na Mirjah, Trgu mladinskih delovnih brigad, v Tivoliju ter na območju BS 4 ob Dunajski cesti. V coni 2 je parkiranje nekoliko cenejše, saj je treba odšteti 0,70 evra na uro. Od začetka prihodnjega leta bo tako parkiranje v coni 1 plačljivo tudi ob nedeljah, v coni 2 pa tudi ob sobotah. Ko bodo mestni svetniki te spremembe potrdili, bo novela občinske odredbe začela veljati v 15 dneh po objavi v uradnem listu, torej najverjetneje z novim letom. V Ljubljani je trenutno nameščenih 530 parkomatov.

V skrbi za stanovalce z dovolilnicami

»S spremembo te odredbe bi se Ljubljana pridružila drugim občinam, ki parkirnino na parkomatih že zaračunavajo ob sobotah in nedeljah. To so Koper, Piran, Ankaran, Bled, Kranjska Gora, Maribor, Kočevje, Krško, Velenje. Hkrati bi s tem omogočali lažje parkiranje stanovalcev z dovolilnicami, ki imajo ob vrnitvi ob sobotah in nedeljah težave z iskanjem prostih parkirišč,« je razvidno iz gradiva. Na magistratu želijo hkrati spodbuditi tudi druge obiskovalce Ljubljane, da bi svoja vozila parkirali na parkiriščih P+R ter se v središče mesta pripeljali z mestnim avtobusom. Je pa predlog plačila parkirnine v coni 1 tudi ob nedeljah in v coni 2 ob sobotah povezan še z ukrepi zmanjšanja števila motornih vozil v mestnem središču in s spremembo potovalnih navad in uvajanja bolj trajnostnih oblik potovanja, torej več kolesarjenja in hoje, večja uporaba javnega potniškega prometa in kolektivnega prevoza ter prevoza po sistemu souporabe vozil, so zapisali v gradivu.

Štiri nova plačljiva parkirišča

Kot novost so navedli tudi, da se bo na parkiriščih P+R po novem parkirnina plačala tudi prek mobilne aplikacije urbana. Zaradi podaljšanja obratovalnega časa na območju časovno omejenega parkiranja bo družba LPT na letni ravni pridobila dodatnih 131.446 evrov prihodkov (z DDV). Lani so sicer v LPT na področju urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ustvarili kar 1,5 milijona evrov. S spremembami omenjene občinske odredbe pa bodo z novim letom štiri do zdaj brezplačna parkirišča postala plačljiva. To so asfaltirano parkirišče pri Živalskem vrtu ob Večni poti, kjer bo parkiranje plačljivo tudi ponoči, ter parkirišča pri viškem pokopališču, na območju Poti Roberta Blinca in na parkirišču na Cesti na Bokalce.