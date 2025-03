Pater Rupnik se je s kolegi zatekel v nunski samostan

Iz reda jezuitov zaradi številnih obtožb hudih spolnih zlorab izključeni slovenski pater Marko Ivan Rupnik se že več tednov mudi v samostanu benediktinskih sester Priscille v kraju Montefiolo, kakih 70 kilometrov oddaljenem iz Rima, je poročala skupina katoliških novinarjev na spletnem portalu časnika La nuova bussola quotidiana. Kot poročajo, tam bivajo še drugi nekdanji jezuiti iz centra Aletti, ki ga je ustanovil in do izbruha škandala vodil Rupnik.

Montefiolo je vrh, kjer je edina zgradba starodavni in veličastni samostan, ki je bil prvotno v lasti bratov kapucinov in ki ga je po propadu leta 1935 kupil in preuredil Giulio Belvederi, tedanji tajnik Papeškega inštituta za krščansko arheologijo, za redovnice iz benediktinskega reda Priscille. Po poročanju vatikanskih raziskovalnih novinarjev pa samostan prehaja v roke majhne skupine nekdanjih jezuitov.

Kot nalašč za izločene jezuite, ki želijo živeti diskretno življenje, z nagrajenim slovenskim izdelovalcem mozaikov patrom Rupnikom na čelu, je samostan na vrhu hriba obdan z visokim zidom in gozdom, ki ga ločuje od glavne ceste.

Ko so preiskovalni novinarji zvonili pri vratih samostana, jih je odslovil ženski glas, ki je trdil, da tam ni nikogar. Izza ograde se je od samostana pripeljal terenec z voznikom, ki je trdil, da ni vedel ničesar o stanovalcih samostana. Kmalu zatem pa je skozi vrata stopil še en moški, ki se je predstavil: »Sem duhovnik, ime mi je Milan.«

FOTO: Wikimedia Commons/Marco Cossu

Avtrorji članka pišejo, da je to Milan Žust, ki je bil leta predstojnik patra Rupnika v jezuitski skupnosti centra Aletti, od leta 2018 do 2021 pa partner generalnega delegata za medprovincialne hiše in dela v Rimu.

Čeprav so se preiskovalci pretvarjali, da so turisti, ki jih zanimata cerkev in samostan, je Žust ob natančnejših vprašanjih postal sumničav in izmuzljiv. Povedal jim je le, da ne morejo vstopiti, ker potekajo obnovitvena dela, potem pa se iz samostana selijo redovnice.

Kot so ugotovili, je v samostanu ostalo le še nekaj redovnic, ki pa se že pripravljajo na selitev v drugo hišo v mestu San Felice Circeo v provinci Latina v regiji Lazio v osrednji Italiji. V samostan, ki so ga nekoč upravljale nune, se je naselila majhna skupina nekdanjih jezuitov, ki jih vodi hudih spolnih zlorab obtoženi pater Rupnik, skupaj z nunami so prebivali, jedli z njimi v isti jedilnici in narekovali pravila v samostanu.

Zakaj se je Rupnik tja naselil po tem, ko je izstopil iz jezuitskega reda in se zatekel v koprsko škofijo? Naselil se je v samostanu v majhnem kraju, uro vožnje od Rima.

Kot ugotavljajo avtorji reportaže, je bil samostan Montefiolo rezidenca, ki so jo jezuiti iz centra Aletti že poznali in obiskovali kot udeleženci tečajev duhovnih vaj. Oseba, ki je vodila tečaje in niti ni preveč v zakulisju selitve skupine jezuitov, je kardinal Angelo De Donatis, nekdanji generalni vikar papeža za rimsko škofijo. Kardinal velja za velikega Rupnikovega zaščitnika, ki je podrobne obtožbe proti izločenemu slovenskemu jezuitu zavrnil kot obrekovanje in dosledno hvalil neoporečnost Centra Aletti, medtem ko so Rupnikove žrtve prosile za resnico in pravico.