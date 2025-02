Papež mu je bil navdih za odkrivanje zlorab

V nadaljevanju preberite:

Dosedanji koprski škof Jurij ­Bizjak je nasledniku, salezijancu ­Petru Štumpfu, ki je še pred kratkim vodil murskosoboško škofijo, zaželel vse najboljše. Umestitev novega koprskega škofa bo danes ob 10. uri v koprski stolnici. »Prihajam v trepetu in z občutkom nemoči,« je dejal na včerajšnji novinarski konferenci in pojasnil, da gre za ponižno držo do nove funkcije, ne pa za strah. O patru Marku Rupniku, ki služi koprski škofiji, a je trenutno v Braziliji, je povedal le, da bo sledil odločitvi Svetega sedeža.

Kako gleda na novo škofovsko službo v Kopru, kar zadeva izzive, ki jih prinaša? Kakšne so podobnosti in razlike Primorske in Prekmurja? Kaj meni o prelomnih dogodkih za časa svojega prejšnjega škofovanja? Kako ocenjujete zgodovinsko vlogo papeža Frančiška? Zakaj je osebno prispeval za koprskega dečka Krisa?