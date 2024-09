Sarajevski čevapčiči in Rupnikovo opravičilo

V nadaljevanju preberite:

Županja Sarajeva Benjamina Karić je sredi avgusta na odmevni novinarski konferenci javnosti sporočila, da je uspešno zaključen dve leti dolg postopek zaščite sarajevskega ćevapa kot avtohtone bosansko-hercegovske znamke, izdelka z oznako geografskega porekla v BiH. S projektom se je marljivo ukvarjala ekipa strokovnjakov z različnih področij ob podpori ameriške agencije za mednarodni razvoj USAID.

Ta novinarska konferenca morda niti ni bila prav dobro premišljena odločitev, saj je tako za zaščiteno znamko izvedel slovenski podjetnik Snežič, ki zelo veliko posluje tudi v BiH, predvsem na območju Republike Srbske, ne more pa pozabiti, da so mu šele pred nekaj meseci preklicali tri leta in pol trajajočo prepoved vstopa v BiH. Zaradi prepovedi, ki jo je brez pojasnila spisala tamkajšnja obveščevalno-varnostna agencija Osa, namreč Snežič tri leta in pol ni mogel obiskati svojih dveh otrok v BiH.

Kaj ima skupnega sumljivi poslovnež iz Slovenije s spolno zlorabljenim duhovnikom s Severne Irske? Kaj bi se iz njunih zgodb lahko naučile žrtve zlorab obtoženega in izobčenega jezuita patra marka Rupnika ter lastniki njegovih umetnin?