Perlo želi spet postaviti na zemljevid Evrope

»Ko sem še kot študent ustanovil podjetje Soča rafting, pa tudi pozneje, ko sem vodil avtobusna podjetja Nomago, Avrigo in Izletnik Celje, in prav tako zdaj, ko sem prevzel Hit, imam pred očmi predvsem eno – doživetje. To je tisto, kar je neprecenljivo in kar človeka obogati,« pravi Sandi Brataševec, 58-letni Novogoričan, ki je na začetku leta postal predsednik uprave največje slovenske igralniške družbe. Napoveduje, da bo Hit popeljal iz pretekle stagnacije v prihodnji intenzivni naložbeni cikel.

Novogoriška družba z več kot 1500 zaposlenimi letos praznuje 40-letnico, odkar so v novogoriškem hotelu Park odprli »Roulette Salon«. Konec leta bodo predvidoma ustvarili za slabih 190 milijonov evrov bruto prihodkov in dobre štiri milijone evrov dobička, zaposlene pa razveselili s slabih tisoč evrov božičnice. Skupaj z odprtjem nove igralnice Drive-in v Šempetru pri Gorici (ki bo uradno ta konec tedna) so letos za naložbe namenili deset milijonov evrov. Prihodnje leto načrtujejo, da bodo znesek za naložbe potrojili. V primerjavi z najboljšimi leti se je v zadnjih desetletjih –z dobrim milijonom gostov na leto – obisk zmanjšal za tretjino.»To pa je naš potencial za rast,« meni sogovornik. Brataševec stavi na novo petletno strategijo, pri kateri sodelujejo tudi z ekonomistom in igralniškim strokovnjakom Markom Jakličem in predstavniki zaposlenih. Medtem ko Hitova igralniška dejavnost zapolnjuje predvsem konec tedna, se ob delavnikih usmerjajo tudi v kongresne storitve.

Je bila stagnacija po njegovem posledica slabega vodenja v preteklosti? Je Hit pretežno vezan na italijanski trg? Jih zanima spletno igralništvo tudi na slovenskem trgu? Kako namerava doseči plačni dogovor? Kako njihove razvojne načrte sprejema lokalno okolje? Ali se tudi sam kdaj preizkusi v Hitovih igrah?