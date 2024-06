Petra Aršič in Metka Paragi novi državni sekretarki v Golobovem kabinetu

V kabinet predsednika vlade sta imenovani novi državni sekretarki. Kot so sporočili z Ukoma, je vlada na današnji dopisni seji za novi sekterarki imenovala Petro Aršič in Metko Paragi.

Kot so zapisali, je Aršičeva strokovnjakinja na področju strateškega komuniciranja z dolgoletnimi izkušnjami v odnosih z javnostmi, političnih strategijah in kampanjah, medijskih odnosih ter organizaciji dogodkov.

Med drugim je bila deset let zaposlena v Uradu predsednika Republike Slovenije, med letoma 2017 in 2022 pa kot svetovalka nekdanjega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V Golobovem kabinetu bo s 1. julijem prevzela področje strateškega komuniciranja.

Dr. Paragi je doktorica znanosti temeljnih medicinskih ved, ki je v sistemu javnega zdravstva delovala preko 30 let. Posebej se je ukvarjala z nalezljivimi boleznimi in s tega področja 15 let vodila nacionalni javnozdravstveni laboratorij z mednarodnim ugledom.

Prav tako je bila preko 15 let nacionalna kontaktna točka za mikrobiologijo pri ECDC (Europen Center for Disease Prevention and Control) v Stockholmu. Delovala je tudi na področju duševnega zdravja in prehrane. Širši javnosti je postala znana, ko je v času epidemije covida-19 opozarjala, da naj bi bili testi podjetja Majbert Pharm neprimerni za hitro testiranje na okužbe z novim koronavirusom. V Golobovem kabinetu bo od 1. julija zadolžena za področje javnega zdravstva in javnega zdravja.

Ana Komac v. d. direktorja Urada vlade za narodnosti

Vlada je imenovala tudi Ano Komac za vršilko dolžnosti direktorja Urada vlade za narodnosti. Njena funkcija bo nastopila z 1. julija, veljala pa bo do imenovanja direktorja, a največ za šest mesecev, to je do 31. decembra letos.

Sicer je od letošnjega februarja zaposlena na Uradu Vlade RS za narodnosti. Deluje na področju romske tematike, sodeluje v več delovnih skupinah in deluje na področju širše manjšinske tematike in človekovih pravic. Njeno delo vključuje tudi razumevanje kompleksnosti in specifičnih potreb posameznih manjšin, kakor tudi koordinacijo različnih deležnikov, odgovornih za razvoj romske skupnosti, so zapisali v vladnem sporočilu za javnost.