Petrol ponovno odpira štiri prodajna mesta

Družba Petrol bo po začasnem zaprtju ponovno odprla štiri prodajna mesta v krajih Petrina, Solčava, Črni Vrh in Podkoren. Odločitev je sprejela uprava družbe na današnji seji, skladno z dogovori in konstruktivnimi pogovori z vlado, pristojnimi ministrstvi ter predstavniki lokalnih skupnosti.

Petrol je prodajalne v Petrini, Solčavi, Črnem Vrhu in Podkorenu zaprl 23. junija s pojasnilom, da državna regulacija cen goriv ne omogoča njihovega vzdržnega poslovanja. Bencinski servisi bodo spet začeli obratovati najpozneje v četrtek po opravljenih tehničnih pregledih in pripravi.

V podjetju poudarjajo, da so se za ta korak odločili zaradi razumevanja potreb prebivalcev manjših krajev, kjer so v zadnjih letih izgubili številne osnovne storitve, kot so banke, pošte in lekarne. Zaprtje prodajnih mest je dodatno otežilo življenje in delovanje lokalnega prebivalstva, posebno v času turistične sezone in intenzivnih kmetijskih del, je zapisano v izjavi za medije.

Petrol želi s ponovnim odprtjem prodajnih mest pripomoči k reševanju sedanjih razmer in zagotavljanju osnovne energetske preskrbe. Ob tem družba ostaja zavezana iskanju dolgoročnih rešitev za poslovanje tudi v okoljih z omejeno donosnostjo.

»Verjamemo, da bomo skupaj z državo našli uravnotežene rešitve, ki bodo omogočile stabilno delovanje energetske preskrbe na celotnem ozemlju Slovenije, v korist države, lokalnih skupnosti, gospodarstva in potrošnikov,« so še zapisali v izjavi ter se zahvalili vsem deležnikom za podporo in pripravljenost na sodelovanje.