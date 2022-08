Pilot ob zasilnem pristanku ravnal pravilno

Pilot manjšega letala, ki je v petek zasilno pristal na gorenjski avtocesti, je glede na okoliščine ravnal pravilno, je za STA povedal preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčevski. Po vzletu z letališča v Lescah je namreč prišlo do odpovedi motorja. Razlog za odpoved še ni znan, to bodo ugotovili v preiskavi, je pojasnil preiskovalec.

»Glede na okoliščine se je pilot odločil pravilno. Izbral je teren, odločitve ni spreminjal in mu je uspelo,« je poudaril Stojčevski. Kot je pojasnil, pilote usposabljajo za primere odpovedi motorja v zraku, zato se v takih primerih odzovejo na podlagi svojih izkušenj in predpisanih postopkov za pristajanje v sili.

Kakšne so okoliščine, ki so pripeljale do odpovedi motorja, bo jasno po zaključeni preiskavi, je dodal. Koliko časa bo ta trajala, še ni jasno. V njej bodo sodelovali s proizvajalcem letala, lastnikom letala in preiskovalnimi organi znotraj EU.

FOTO: Mirko Kunšič

Letalo z oznako OE-CYY graškega podjetja Austrian Aviation Training je v petek vzletelo z letališča pri Lescah, nato pa se je zaradi odpovedi motorja pilot odločil za zasilni pristanek na avtocesti pri Brezjah v smeri Jesenic.

Škoda je nastala le na udeleženem letalu, pilot in sopotnik pa sta bila nepoškodovana.