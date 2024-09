Pingpong med vlado in Breznikom glede domnevnega pisma

Znotraj slovenske komisarske sage se razvija še saga o (ne)sklicu parlamentarnega odbora za zadeve EU, na katerem bi se predstavila nova kandidatka za slovensko komisarko Marta Kos, vlada pa bi potem lahko uradni slovenski predlog poslala v Bruselj. Vlada Roberta Goloba in predsednik odbora Franc Breznik vztrajajo pri diametralno nasprotnih pogledih na domnevno pismo, ki naj bi ga predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen poslala Golobu.

Predsednik odbora za zadeve EU Franc Breznik (SDS) že skoraj en teden vztraja pri tem, da mora vlada državnemu zboru poslati domnevno pismo, v katerem naj bi predsednica evropske komisije od slovenske vlade zahtevala zamenjavo komisarskega kandidata Tomaža Vesela, ki je minuli petek odstopil od kandidature. Domnevno pismo, s katerim Breznik odločno pogojuje sklic odbora za zadeve EU, naj bi po informacijah stranke SDS razkrilo nedopusten pritisk Ursule von der Leyen na predsednika vlade.

Vlada je zato danes v državni zbor spet poslala dopis, v katerem je poudarila, da državni zbor in pristojni odbor državnega zbora razpolagata z vso dokumentacijo, ki je opredeljena v predpisih in relevantna za pripravo mnenja o predlagani kandidatki. Vlada v tem dopisu dodatno pojasnjuje, da predlagana kandidatka Marta Kos izpolnjuje javno izpostavljena merila o primernosti kandidatov za člane evropske komisije, ki jih zahteva predsednica evropske komisije.

Vlada državnemu zboru zagotavlja, da je o novem predlogu kandidature Marte Kos odločala izključno na podlagi odstopa prejšnjega kandidata Tomaža Vesela, istočasno pa je državni zbor zaprosila, konkretno pristojni odbor, za čimprejšnjo obravnavo predloga kandidature. Procedura uradne potrditve komisarskega kandidata iz Slovenije je takšna, da preden lahko vlada v Bruselj pošlje uradno obvestilo o novi kandidatki, mora nezavezujoče mnenje o kandidaturi Marte Kos podati parlamentarni odbor za zadeve EU.

Vlada je Franca Breznika (SDS) spet zaprosila, da skliče odbor DZ za zadeve EU. Nasprotujoča si mnenja o obstoju pisma predsednice evropske komisije Golobu. Breznik pismo zdaj išče tudi pri Ursuli von der Leyen.

Breznik mora v skladu s poslovnikom državnega zbora sejo odbora, ki ga vodi, sklicati v 14 dneh. Ker domnevnega pisma od vlade ni dobil, še naprej vztraja pri svojem, da seje ne bo sklical. Koalicijske poslanske skupine so v torek vložile zahtevo za sklic nujne seje odbora, kar pomeni, da bi seja lahko bila sklicana en teden po tem, ko naj bi bil po sedanjem načrtu vodjem političnih skupin v evropskem parlamentu v torek v Strasbourg predstavljen razrez nove sestave evropskega parlamenta.

Pismo ali zaznamek telefonskega pogovora?

Ker Breznik ne dobi omenjenega domnevnega pisma od vlade, se je obrnil še na predsednico evropske komisije in jo zaprosil za dokumentacijo o postopkih imenovanja slovenske komisarke. »Vljudno vas prosim, da mi pošljete dokumente in druge informacije, ki ste jih vi ali Komisija delili s slovenskimi oblastmi v zvezi s postopkom za imenovanje komisarja, kandidata g. Tomaža Vesela, v obdobju od 1. do 7. septembra 2024, predvsem vaše pismo z dne 5. septembra premierju Golobu,« je Breznik pisal Ursuli von der Leyen.

Domnevno pismo naj bi bilo po njegovem mnenju poslano v času med tem, ko je Ursula von der Leyen na začetku septembra obiskala Slovenijo, in le dan pred tem, ko je od kandidature odstopil Tomaž Vesel. Dostop do teh dokumentov je po njegovem mnenju v javnem interesu, saj da so državljani EU upravičeni do seznanitve s stališči, ki jih je predsednica osebno ali evropska komisija izrazila o postopku kandidature v Sloveniji.

Več virov, s katerimi smo govorili, ocenjuje, da uradno pismo evropske komisije predsedniku vlade, v katerem naj bi od Goloba zahtevali zamenjavo Tomaža Vesela, ne obstaja. Precej več je ocen, da naj bi obstajal pisni zaznamek zasebnega telefonskega pogovora iz 5. septembra med Robertom Golobom in Ursulo von der Leyen, v katerem naj bi govorila o komisarskem kandidatu iz Slovenije.

»Nikoli ne komentiram, še manj razkrivam komunikacijo, ki je zaupna, in tudi tokrat o tem ne bom govoril. Vse, kar je bilo relevantno za odločanje vlade na to temo, smo že razkrili in tudi poslali v parlament, vključno z odstopno izjavo gospoda Vesela,« je za RTV Slovenija povedal Golob, ko je bil vprašan o obstoju in vsebini domnevnega pisma.