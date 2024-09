(KOMENTAR) Svetilnik prihajajoče petletke

V komentarju lahko preberete:

V urah, ko naj bi šefinja evropske komisije predstavila ekipo, ki bo naslednjo petletko določala smeri razvoja Evropske unije, je Ursula von der Leyen na oder povabila še Maria Draghija, finančnika, bančnika, politika. In analitika. Poročilo, ki ga je predstavil, je protislovje vgradilo že v naslov. Mario Draghi je poročal o težavah evropske produktivnosti. Naslov je najavljal razpravo o evropski konkurenčnosti. Morda se zdi, da sta pojma produktivnost in konkurenčnost sinonima, ki sleherniku sporočata le to, da bo na koncu dneva še bolj zgaran, kot je zdaj. Vendar je med pojmoma pomembna razlika. Eden od načinov, da evropske države postanejo bolj konkurenčne s preostankom sveta, je, da enostavno znižajo plače ali pa vsaj zadržujejo poviševanje plač.