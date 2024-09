Marta Kos bo nova kandidatka za komisarko

V koalicijskih partnericah še uro pred začetkom vlade niso vedeli, o kom naj bi vlada ob 11. uri razpravljala kot komisarskem kandidatu. Sporočil jim jo je pol ure pred začetkom. A predsednik vlade Robert Golob naj bi že od petka računal le na Marto Kos, nekdanjo podpredsednico stranke, ki so jo odslovili kot predsedniško kandidatko. Nato je iz stranke izstopila sama. Njeno ime je omenil tudi že na petkovem sestanku in konec tedna sta kot kaže zakrpala odnos, saj nam je Kosova sporočila, da je danes Golobu izročila soglasje za kandidaturo za komisarko.

»Nisem najbolj vesel nad nastalo situacijo, a verjamem, da bomo nastali situaciji kos,« je pomenljivo pred začetkom koalicijskega zasedanja dejal tudi podpredsednik Gibanja Svobode in podpredsednik vlade zadolžen za komuniciranje Matej Arčon.

Funkcijo evropske komisarke je Golob Kosovi sicer ponujal že pred evropskimi volitvami, a takrat verjetno še neinformirano v zameno za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda. To bi namreč pomenilo, da bi morali izvesti nadomestne volitve – v primeru odstopa prej kot v pol leta.

V političnih koluarjih se sicer še kar vrstijo ugibanja o okoliščinah, ki so vodile do odstopa Tomaža Vesela kot koalicijskega kandidata. Znano je, da si želi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen več žensk in zato naj bi ponujala boljši resor. Veselu pa naj bi že od vsega začetka očitala manko evropskih izkušenj oziroma izkušenj v izvršilni veji oblasti. Ali veleposlaniško delo Marte Kos sodi v opis, ni znano. Slišati pa je že očitke, da se je Golob naslonil na omenjene kritike in ni iskreno stal za Veselovo kandidaturo.

Ker te izkušnje ima Tanja Fajon in naj bi si v Bruslju poleg več kandidatk želeli tudi več komisarjev in komisark iz S&D, kamor pripada domača SD, se je ugibalo, ali bi ta funkcija lahko pripadala tudi njen. A konec tedna ni dobila nobenega klica Golobovega kroga glede svoje morebitne kandidature. Ugiba se, da bi lahko bila S&D na evropski ravni lahko zato izjemno kritična do Kosove.

Na domači ravni jo bo parlamentarni odbor, ki ga vodi poslanec SDS Franc Breznik, predvidoma potrjeval še danes, saj si von der Leyen želi v sredo vodstvu evropskega parlamenta predstaviti sestavo svoje nove komisarske ekipe.

Ime domačega parlamentarnega odbora ni zavezujoče za vlado. Vsaj zaenkrat pa so bili v SDS, ki pripada na evropski ravni največji EPP, izjemno kritični do menjave Vesela.