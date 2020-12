PKP7 bo takoj upokojil 614 zdravnikov in zobozdravnikov

V dveh letih desetina zdravnikov manj

Prisilno upokojevanje bi po oceni zbornice močno poslabšalo tudi zobozdravstveno oskrbo prebivalstva. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenija na evropskem repu

Zdravniška zbornica opozarja, da bo zdravstveni sistem kolapsiral, če bi PKP7 z določbo o prisilnem upokojevanju dobil zeleno luč. Če bo zakon sprejet, bi že letos izpolnilo pogoje za upokojitev 497 zdravnikov in 117 zobozdravnikov, kar pomeni, da bo že tako kadrovsko podhranjen sistem v kratkem naglo še dodatno oslabel. V času epidemije pa tudi nasploh je to nevzdržno.Vladni ukrep prenehanja delovnega razmerja, ko delavec izpolni 40 let delovne dobe in 60 let starosti ali pa 15 let delovne dobe in 65 let starosti – kot predvideva PKP7 – bi povzročil, da bi se do konca leta 2022 moralo upokojiti še dodatnih 290 zdravnikov in 47 zobozdravnikov.Skupaj z letošnjimi upokojitvami bi to pomenilo, da se bo do konca leta 2022 upokojilo skupaj 951 zdravnikov in zobozdravnikov, kar je 10,51 odstotka vseh aktivnih zdravnikov in zobozdravnikov. Slovenija bi tako ob vsesplošnem pomanjkanju družinskih zdravnikov do konca leta 2022 izgubila dodatnih 185 družinskih zdravnikov, 76 pediatrov, 52 ginekologov, 50 specialistov interne medicine, 32 psihiatrov, 19 ortopedskih kirurgov, so izračunali v zbornici. To bi močno poslabšalo dostopnost do specialistične in bolnišnične obravnave.Prisilno upokojevanje bi po oceni zbornice močno poslabšalo tudi zobozdravstveno oskrbo prebivalstva. Čakalne dobe se tudi tu podaljšujejo, v Sloveniji že zdaj vsaj od leta 2018 primanjkuje do 500 programov otroškega in odraslega zobozdravstva, zobozdravniki pa so v vedno večjih stiskah, ker ne morejo zagotavljati takšne dostopnosti svojim pacientom, kot jo pacientom obljubljata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ministrstvo za zdravje. Po PKP7 bi do konca leta 2022 pogoj za upokojitev izpolnilo tudi 164 zobozdravnikov, kar je skoraj 12 odstotkov vseh.»Že sedaj smo v Sloveniji po številu vseh zdravnikov na prebivalca na samem repu evropskih držav, s predlaganim ukrepom vlade pa se bo ta razkorak le še povečal. Poleg kadrovske podhranjenosti, prekomerne administracije in preobremenjenosti slovenskih zdravnikov, ki jo je pandemija še povečala, bi bil ukrep prisilnega upokojevanja torej še en dodaten šok za slovenski zdravstveni sistem,« sporočajo iz zbornice in dodajajo, da bi »kakršnikoli prisilni odliv zdravnikov in zobozdravnikov v upokojitev še dodatno ogrozil dostopnost zdravstva.«»Poleg tega takšno prisilno upokojevanje omogoča delodajalcem, da določenim delavcem delovno razmerje arbitrarno preneha, drugim pa ne. Zastavlja se vprašanje, kako bo zagotovljeno, da bodo ti postopki potekali transparentno in ne bodo uporabljeni za prisilno upokojevanje le nekaterih zaposlenih, ki bodo izpolnili te pogoje. Slednje ne velja le za zdravstvo, ampak za celotno javno upravo in tudi gospodarstvo,« menijo v zdravniki zbornici, ki jo še vodi. Novo izvoljena predsednica, sicer tudi vodja vladne posvetovalne skupine za epidemijo, še ni prevzela dolžnosti.