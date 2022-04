Plače so jim dvignili, ker so strateško pomembni

V nadaljevanju preberite:

Zaposlenim v vodstvu, kabinetu načelnika, štabu in vojaškem letalskem organu, ki so odgovorni za izvajanje nalog na področju razvoja, načrtovanja, organiziranosti in delovanja Slovenske vojske na strateški ravni, se je plača povišala za deset odstotkov osnovne plače. Sindikalisti, ki sicer višanje plač pozdravljajo, so zadržani do zvišanja, namenjenega zgolj vojaškemu vrhu.