Plinski terminal na Krku rešuje Slovenijo

Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je v okviru tristranskega sodelovanja v severnem Jadranu v Zaprešiću na Hrvaškem sestal z zunanjim ministrom Hrvaške Gordanom Grlićem Radmanom in zunanjim ministrom Italije Luigijem Di Maiem. Konkretnejši dogovor je prinesel sestanek med ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in hrvaškim ministrom za gospodarstvo Tomislavom Ćorićem o do 300 milijonov kubičnih metrov plina na leto iz terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na Krku.

Je prišlo do konkretnih dogovorov med državama? Kdaj naj bi se zunanja ministra srečala na temo ribolovnega dogovora? Kakšna bi bila cena plina iz Krka?